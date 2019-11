Pronađene ljudske kosti, riječ je o pokćerki UFC zvijezde...

Tužna vijest dočekala je UFC-ovu zvijezdu Walta Harrisa (36). Otmičari su 23. listopada oteli njegovu pokćerku Aniah Blanchard (19), a policija na Floridi objavila je kako su pronašli ljudske kosti. Sumnjaju kako je riječ o mladoj djevojci.

- Mogu potvrditi da smo pronašli ljudske kosti i imamo dobar razlog za sumnju da je riječ o Aniah Blanchard - rekao je Brandon Hughes, glasnogovornik okruga Lee County na Floridi.

Aniah je nestala 23. listopada, a nekoliko dana poslije pronađen je njezin automobil u Auburnu, državi Alabami. Unutra su bili tragovi njezine krvi. Policija je dobila dojavu kako je neimenovani muškarac prisiljavao Aniah da uđe u automobilu, a na kraju su i uhitili dvije osobe za koje smatraju da su sudjelovali u njezinoj otmici i da su je na kraju ubili.

