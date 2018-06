Propala Liverpoolova 'bomba': Povukli 65 mil. € u zadnji tren

Lyonov kapetan Nabil Fekir (24) trebao je biti idealna nadopuna Salahu, Maneu i Firminu u napadu Liverpoola i činilo se u četvrtak da je mega posao završen. Englezi su za Francusku poslali 65 milijuna eura da bi u zadnji tren došlo do preokreta.

Iz francuskog kluba objavili su kako je posao propao, odnosno da Fekir ostaje i sljedeće sezone njihov igrač.

Sve je zapelo, tvrde engleski i francuski mediji, na liječnikom pregledu.

Lyon have cancelled Nabil Fekir’s move to Liverpool and it is difficult to see how it is resurrected from here. Issue arose, as reported yesterday, during medical.