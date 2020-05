Propali trik ministra: Javio se uživo, a nosio je samo gaće...

Za vrijeme pandemije korona virusa brojni zaposlenici u raznim sektorima prebacili su se na rad od kuće, a takav je slučaj i u mnogim državnim službama u nekim državama.

I dok se u bespućima Interneta nerijetko zbijaju šale na javljanje na videokonferencije pozive iz kuće dok nosite košulju i gaće, rumunjski ministar sporta zbilja je to i napravio.

Ionut-Marian Stroe javio se uživo u program jedne TV postaje, a potom mu je nenadano kamera pala s mjesta na kojem se nalazila.

Kadar je, logično, u padu promijenjen, a kamera je tad otkrila kako je ministar odlučio košulju ne upariti s hlačama.

Voditelj u studiju bio je šokiran, no ministar se nije dao smesti, samo je nastavio pričati.

This is the viral of the weekend! Romanian Sports Minister went live on TV and... Just watch the TV host's reaction! :)) pic.twitter.com/ik3S8AlKVT