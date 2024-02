Propao spektakl: Ronaldo propušta susret protiv Messija

Cristiano Ronaldo i Leo Messi trebali su večeras na Kingdom Areni u Rijadiu odigrati vjerojatno njihov posljednji međusobni susret. Dva velikana idu prema kraju karijera i sve je izglednije kako su odigrali posljednju međusobnu utakmicu. Utakmica u Rijadu predviđena je kao njihov konačni obračun, ali ipak ništa od toga.

Iz Al Nassra su su sinoć objavili kako će Ronaldo definitivno propustit večerašnju utakmicu.

Foto: nph / Alterphotos

- C. Ronaldo je u posljednjoj fazi rehabilitacije, nadamo se da će se u idućih nekoliko dana pridružiti ostatku momčadi i nastaviti s normalnim treninzima. No, protiv Inter Miamija ga sigurno neće biti na terenu - objavili su iz saudijskog kluba.

Posljednja utakmica između Cristiana Ronalda i Lionela Messija odigrana je prošlog siječnja dok je Messi bio član PSG-a. Al Nassr je slavio 5-4, a Messi je zabio jedan gol.

Dva velikana i ponajbolja nogometaša na svijetu odigrali su do sada 35 utakmica. Messi je pobijedio 16 puta, C. Ronaldo 10, a devet utakmica završilo je bez pobjednika. Godinama su gurali jedan drugoga do krajnjih granica i borili se za momčadske i individualne trofeje. Ovo je trebao biti posljednji susret između ove dvojice čarobnjaka, a pitanje je hoće li se više ikada naći zajedno na terenu.