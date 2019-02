Prosinečki: Ja sam znao bacati torbe, a ovi dečki imaju moć...

Odigrao je Dinamo na desetke povijesnih utakmica u svojoj povijesti. Ova večeras svakako spada u kategoriju velikih, ali i da Dinamo završi svoj europski put, Nenad Bjelica i njegovi igrači zaslužuju naklon maksimirske publike.

Izašli su "plavi" iz europske tame, prezimili su u Europi nakon 49 godina. Zbog toga zaslužuju maksimalnu podršku i u slučaju eliminacije, ali o ispadanju od Čeha nitko ne razmišlja. Svi su optimisti, uključujući i Nenada Bjelicu.

On će za sebe reći da je optimist baš uvijek

Nismo smjeli razočarati Franju

Dinamo nikad u Europi nije prošao dalje nakon što je prvu utakmicu izgubio 2-1, ali znao je zato nadoknađivati minuse. U novije vrijeme protiv MTK, Partizana, Celtica. Svi su su Maksimiru bili eliminirani nakon što su u prvoj utakmici kod kuće pobijedili 1-0.

- Odigrao sam puno utakmica, kad smo u Zagrebu trebali stići prednost gostiju. Za sve je priprema bila ista, samo za Partizan nije. Tad je adrenalin bio poseban - rekao nam je Goran Jurić i prisjetio se tih legendarnih 5-0 protiv srpske momčadi.

- Tada u svlačionici nisam trebao vikati ajmooooo. Svi smo jedva čekali da to krene. Nismo smjeli razočarati navijače i pokojnog predsjednika Franju Tuđmana. Poslije pobjede smo išli kod njega na večeru i primanje - kaže Goca.

Robert Prosinečki u Maksimiru je odigrao mnoge velike europske utakmice. U nekima se slavilo, a neke su bile jako bolne, primjerice kao onih 2-2 protiv Newcastlea u pretkolu Lige prvaka.

- Nakon prve utakmice sam bio toliko ljutit da sam bacao torbe po svlačionici. Bio je to jako bolan poraz za nas, nismo ga zaslužili - prisjetio se Prosinečki i nastavio:

- Ne treba igračima posebna motivacija za ovakvu utakmicu. Nije trebala niti nama kad smo trebali nadoknaditi minus. Nema tu previše pametovanja. Mislim da Dinamo ima snage i moći da izbaci Viktoriju i nadam se da će to napraviti.

Foto: Sinisa Hancic/PIXSELL

Dinamo će proći

Optimist je i Goran Jurić.

- Nenad Bjelica je toliko puta ove sezone imao pravu taktiku, ne sumnjam da će je imati i večeras. Ovaj Dinamo ima mentalnu snagu da prođe dalje - poručio je Goca, koji će za svoje "modre" navijati iz Mostara.

Vahid Halilhodžić je u trenerskoj karijeri vodio mnoge važne utakmice. Najvažniju s Dinamom protiv PAOK-a za europsko proljeće u Europskoj ligi 2010. godine. Grci su dobili 1-0, plakalo se te hladne večeri u prosincu u Maksimiru.

- Pa tada se nije smjelo niti igrati - kaže nam Vaha i nastavlja:

- Travnjak je bio leden, bila je poledica. Lopta se nije mogla voditi po terenu i utakmicu je trebala biti odgođena. Nismo mogli razviti svoju igru. Sudac nije smio dopustiti ni da utakmica krene.

Vahi je PAOK bio bolno iskustvo, ali vjeruje kako će ovaj Dinamo donijeti radost navijačima protiv Viktorije.

- Ne smije biti euforije, ova se utakmica mora dobiti srcem i glavom. I jedno i drugo treba biti uključeno. Nitko ne smije razmišljati o tome da nešto ide individualno rješavati. Ovakve utakmice može dobiti momčad - rekao je Vaha.

Pitali smo ga kako on motivira igrače za velike utakmice. Prisjetio se govora Alžircima prije utakmice s Njemačkom u osmini finala Svjetskog prvenstva 2014. godine.

- Kad sam ih prvi put pita mogu li pobijediti, svi su spustili glave, kad sam ih pitao drugi put, neki su ih digli, a kad sam ih pitao treći put, svi su se počeli nadati i vjerovati u to. Rekao sam im da se Njemačka može pobijediti jednom u pedeset utakmica, ali da treba vjerovati da je ta jedna utakmica baš danas. Uvjerio sam igrače kako imaju šanse i zamalo smo došli do senzacije. Ispali smo u produžetku, ali da Manuel Neuer nije imao svoj dan, vodili bismo s nekoliko golova razlike već nakon 45 minuta. Važno je dobro pripremiti utakmicu i dati prave savjete igračima. Da to dođe do njih - završio je Vaha.