'Prosinečki laže! Kolašinac je u medijima vidio da nije pozvan'

Novi problemi na pomolu! Nakon što je Robert Prosinečki ranije ove godine imao konflikt s Asmirom Begovićem kojeg je odstranio iz reprezentacije pa ga kasnije vratio nakon što su izgladili sukob, sada se problem pojavio s lijevim bekom Arsenala Seadom Kolašincem.

Podsjetimo, Begović je u dva navrata tražio poštedu od izbornika Roberta Prosinečkog, a ovaj mu je to, prema Begovićevim riječima, dopustio. Prosinečki je to kasnije porekao, a Begović je kod Robija dugo bio na 'tankom ledu'.

Sada se slično ponovilo sa Seadom Kolašincem. Prosinečki za utakmice protiv Austrije i Španjolske nije pozvao braniča Arsenala za kojeg je rekao da je ozlijeđen, iako je odigrao zadnje utakmice za Arsenal. Prosinečkog je javno demantirao igračev agent Gordon Stipić.

- Sead je odigrao posljednje tri utakmice za Arsenal, a da nije pozvan, saznao je iz medija. Izbornik, niti bilo tko drugi iz reprezentacije, nije zvao Seada da se raspita o njegovom stanju. Istina je da normalno igra i da mu je jako stalo do reprezentacije. Sead definitivno nije ozlijeđen - izjavio je za sportske.ba.

Na tu objavu na Twitteru reagirao je i Asmir Begović s emotikonom.

This is getting ugly. Kolasinac agent Gordon Stipić, says that #Prosinecki never even called his player ahead of the Austria game. Stipic says that #Kolasinac is fully fit and that Prosinecki is lying about his injury.



Wtf Prosinecki!!!!