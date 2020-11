Kada je Sacko po\u010detkom nastavka zabio za 1-1, o\u010dekivao se preokret, no sljede\u0107i gol vrijedan pobjede i prolaska zabili su gosti u 69. minuti.\u00a0

Prosinečki pred otkazom: Ispao u Kupu kod kuće od trećeligaša!

<p>Trebala je to biti idealna utakmica da barem malo zavidaju prvenstvene rane, ali nogometaši <strong>Denizlispora </strong>koje vodi <strong>Robert Prosinečki</strong> samo su otvorili nove, možda i veće. Ispali su, naime, u četvrtom kolu Kupa od trećeligaša <strong>Turgutluspora </strong>i to na domaćem terenu skoro pa senzacionalno izgubivši 1-2.</p><p>- Ovo je težak poraz za klub, bit će posljedica - rekao je ljuti Prosinečki.</p><p>Kada je Sacko početkom nastavka zabio za 1-1, očekivao se preokret, no sljedeći gol vrijedan pobjede i prolaska zabili su gosti u 69. minuti. </p><p>- Primili smo prvi gol zbog naše pogreške, potom smo izjednačili, a onda iz kornera koji se nije smio ni dogoditi primili drugi. Nismo ni zaslužili povesti.</p><p>Prosinečkom je ovaj poraz ozbiljno uzdrmao poziciju jer nakon osam kola u prvenstvu ostvario je mršavu jednu pobjedu uz dva remija i pet poraza te se s pet bodova nalazi na pretposljednjem, 20. mjestu. Pitanje je hoće li uopće i dočekati novu utakmicu nakon razgovora s odgovornima. Mediji u Turskoj vjeruju da neće...</p><p>- Morat ću porazgovarati s predsjednikom i donijet ćemo odluku što dalje - poručio je Žuti koji je u kolovozu preuzeo Denizlispor koji je tada baš tako predstavio novog trenera. Žuti.</p>