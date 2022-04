Prosinečki: Titulu smo izgubili, a koštali su nas centimetri. Tu ja više ne mogu ama baš ništa

Veliki slovenski derbi 30. kola Prve Lige pripao je Mariboru. Lider slovenskog prvenstva nastavio je sjajan niz pobijedivši ljubljansku Olimpiju 1-0 koju je od nedavno preuzeo legendarni Vatreni Robert Prosinečki.

POGLEDAJTE VIDEO:

Iako je Olimpija imala svoje trenutke, odigrala kvalitetnu utakmicu i generalno bila bolja, na kraju je izvukla deblji kraj i presudio je pogodak Ognjena Mudrinskog, napadača kojeg ljubitelji HNL-a poznaju iz dana dok je tresao mreže u dresu Gorice.

Maribor je tako šest kola prije kraja stigao do 10 bodova prednosti ispred prvog pratitelja Kopera i izvjesno je da će momčad iz Ljudskog vrta ponijeti titulu prvaka, svoju 16. u povijesti.

- Matematika je egzaktna, prvenstvo smo izgubili. Bili smo bolji, dečkima nemam što zamjeriti, osim što u toj akciji kada smo primili gol nismo napravili prekršaj. Zadovoljan sam što nakon tri tjedna momčad usvaja ono što želim. I to mi je najbitnije. Kao trener nakon ove utakmice zapravo ja više ne mogu ništa. To što je lopta otišla dva-tri centimetra previsoko nije u mojoj moći. Da su nas nadigrali, onda je to druga stvar, ovako u nogometu se to zna dogoditi – da bolja momčad izgubi - rekao je Prosinečki nakon utakmice.

No, preostaje borba za europska mjesta na koja pretendiraju i Mura i Koper. A samo dvije momčadi će u pretkolo Konferencijske lige pa se itekako isplati boriti do kraja.

Olimpija će na teško gostovanje u Koper.

- Vjerujem u svoju momčad, isto tako i u svoj rad, trening. Samo moraju pratiti što radimo, vraća se i prvi strijelac Mustafa Nukić, imamo kvalitetu i snagu da se borimo s Koprom za drugo mjesto. U svakom slučaju nadam se i da smo kvotu nesreće za neko vrijeme potrošili - zaključio je Žuti.

Najčitaniji članci