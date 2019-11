Prosinečki napustio BiH! Ušao je u play-off, a neće ga igrati

Robert Prosinečki neće povesti Bosnu i Hercegovinu u dodatne kvalifikacije za Europsko prvenstvo! Hrvatski susjedi "Žutom" su se zahvalili, što je potvrdio potpredsjednik tamošnjeg saveza Milorad Sofrenić.

- S Robertom Prosinečkom sporazumno smo raskinuli suradnju. Sinoć smo imali sastanak, a danas smo se telefonski čuli s ostalim članovima Izvršnog odbora i donijeli konačnu odluku - rekao je Sofrenić za Faktor.ba.

Ovo je sada Robijev definitivan kraj na klupi nakon što je u rujnu poslije poraza u Armeniji dao ostavku, no nastavio je dalje. Čudo do kraja kvalifikacija nije uspio napraviti, no neće imati priliku da izbori Euro kroz Ligu nacija iako ju je i izborio.

Foto: Armin Durgut/PIXSELL, Nel Pavletić/pixsell

Bosanskohercegovački mediji navode da bi je mogao imati Safet Sušić kao najozbiljniji kandidat.

Prosinečki je preuzeo BiH u siječnju prošle godine s ugovorom do kraja kvalifikacija. U 22 utakmice pobijedio je devet puta, izgubio sedam, a remizirao šest. Nije baš za pohvalu.

- Nisam uspio motivirati reprezentaciju. Gajio sam nevjerojatan optimizam, dao sam sve što sam mogao. Smatram da smo velika momčad, ali očigledno da nešto nije u redu, čim nisam mogao ekipu dovoljno spremiti i motivirati - govorio je prije dva i pol mjeseca.

BiH je u grupi s Italijom, Finskom, Grčkom, Armenijom i Lihtenštajnom osvojila malih 13 bodova, dovoljno tek za četvrto mjesto. Popravna će prilika biti joj Sjeverna Irska 26. ožujka na domaćem terenu, a prođe li to, za Euro će igrati protiv Slovačke ili Irske, također na domaćem terenu.