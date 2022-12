Prošla ga tuga nakon Hrvatske: Neymar napravio veliki party, gosti odlazili tek u 6 ujutro...

Nije prošao ni cijeli tjedan otkako je ronio suze na terenu nakon poraza od Hrvatske u četvrtfinalu Svjetskog prvenstva. U Neymarovom slučaju očito vrijeme vrlo brzo liječi sve rane, pa je tugu zbog ispadanja sa SP-a zamijenio - partyjem.

Foto: Goran Stanzl/PIXSELL

Foto: Goran Stanzl/PIXSELL

Neymar se zajedno sa suigračima vratio u domovinu, u Sao Paulo i, kako piše Folha de Sao Paulo, priredio je veliku zabavu u sestrinoj kući, a unatoč nastojanjima da se za istu ne sazna, pročulo se...

U Neymarovu društvu bio je i Antony iz Manchester Uniteda, ali i neka poznata lica poput pjevača Joaa Gomesa. Neki od gostiju zabavu, koja se održala sa subote na nedjelju te mobiteli nisu bili poželjni, napustili su poslije oko 6 sati ujutro...

- Psihički sam uništen, ovo je svakako poraz koji me najviše boli. Ostao sam paraliziran deset minuta, a onda sam neprekidno briznuo u plač. Boljet će još dugo, nažalost. Borili smo se do kraja, ponosan sam na svoje suigrače jer zalaganja i predanosti nije nedostajalo. Ova grupa je to zaslužila, mi smo to zaslužili, Brazil je to zaslužio, ali to nije bila božja volja, oglasio se Neymar nakon poraza od Hrvatske.

"On nije za reprezentaciju. Pogledajte kako igra za klub, a kako za Brazil. Jeste li vidjeli kako je Messi igrao u polufinalu", jedan je od komentara nezadovoljnih navijača Brazila.

"Život ide dalje. On je mlad, bogat i ima više razloga da bude sretan. Ništa nije bolje od dobrog partyja za psihološki oporava", na Neymarovu je stranu stao drugi navijač...

Najčitaniji članci