Prošla su točno dva desetljeća. Pršin rođendanski poker: Dado je jedini Hrvat koji je ovo uspio

Prije točno 20 godina na današnji dan jedan je Hrvat zauvijek ušao u povijest Lige prvaka otkako se ona igra u novom formatu (1992.). Sjajni hrvatski napadač Dado Pršo zabio je četiri komada španjolskom Deportivu iz La Coruñe igrajući tada za francuski Monaco.

Utakmica je to koja će vječno pripadati nogometnim analima, što zbog pokera golova čarobnog repića iz Zadra, što zbog vaterpolskog rezultata 8-3 u korist Pršinog Monaca.

Za Dadu je to vrlo vjerojatno bila i najdraža noć u profesionalnoj nogometnoj karijeri budući da je baš na taj dan napunio 29. godinu života. Nije si mogao bolje čestitati rođendan.

5. studenog 2003., utakmica skupine C Lige prvaka

Stadion Louis II, Monaco

Monaco - Deportivo 8-3 (Rothen 2', Giuly 11', Pršo 26', 30', 45+2', 49', Plašil 47', Cisse 67' / Tristan 39', 52', Scaloni 45')

Sastavi:

Monaco: Roma; Givet, Rodriguez, Squillaci, Evra (od 83. Ibarra); Bernardi, E. Cisse, Plašil (od 67. Zikos), Rothen, Giuly, Pršo (od 75. Adebayor)

Trener: Didier Deschamps

Deportivo: Molina (od 46. Munua); Manuel Pablo (od 46. Munitis), Andrade, Scaloni, Romero, Naybet; Sergio Gonzalez (od 60. Pandiani), Mauro Silva, Amavisca, Valeron, Diego Tristan

Trener: Javier Irureta

Pršu se pokušalo zaustaviti s dva golmana - nije išlo

Dado je prvi gol postigao majstorski nakon kornera kojeg je izveo Jerome Rothen. Lijepo je izmaknuo pažnji Deporove obrane i lako poentirao u mrežu Josea Francisca Moline za prvo slavlje na njegov specifičan način - raširenih ruku. Brzo smo počeli obožavati taj način proslave.

Drugi je zabio ponovno glavom poslije velike smušenosti gostujuće obrane tako što je dočekao odbijenu loptu na pet metara. U skoku mu ionako nitko ništa nije mogao.

Idući gol zabija iz kontre, nakon što je veći dio posla obavio kapetan Ludovic Giuly koji mu je savršeno servirao loptu. Dado nije imao tešku zadaću smjestiti loptu u nebranjenu mrežu španjolskog golmana.

Foto: Press Association/Press Association/PIXSELL

Na poluvrijeme se otišlo rezultatom 5-2 za 'kneževe', a ljutiti trener gostiju Irureta u svlačionici je ostavio golmana Molinu te na teren poslao njegovu rezervu, Gustava Munuu. Nesretni Urugvajac primio je još tri u nastavku.

Rekordni, četvrti, je stigao poslije još jedne kontre, Rothen je ponovo dobro uposlio Pršu koji je loptu smireno primio i poslao u mrežu očajnog Urugvajca.

Kao rezervni napadač bio je drugi strijelac Lige prvaka

Pršo je igrao do 75. minute kada je zaradio ovacije prisutnog auditorija. Petnaestak minuta skupljanja iskustva u najelitnijem klupskom nogometnom natjecanju pripalo je Emmanuelu Adebayoru, kasnije zvijezdi engleskog Premiershipa.

Utakmicu je s tribina uživo pratio i veliki španjolski napadač Raul Gonzalez u društvu Fernanda Morientesa, tada igrača Monaca kojeg se madridski Real olako riješio što im je Fernando kasnije slatko naplatio.

Pršo je te sezone završio kao drugi strijelac Lige prvaka uz sedam postignutih golova u 11 nastupa kroz 512 odigranih minuta. Usporedbe radi, njegov klupski kolega iz napada Španjolac Fernando Morientes zabio je devet golova u 12 utakmica, no igrao je čak 1026 minuta, dakle, dvaput više od našeg Dade.

Foto: Screenshot/YouTube

Monaco je te sezone čudesno dogurao do finala Lige prvaka gdje ih je dobio Porto Josea Mourinha 3-0 u njemačkom Gelsenkirchenu.

Veliko je finale Dado počeo na klupi, no ušao je u 23. minuti nakon što zbog ozljede Giuly nije mogao nastaviti meč. Nažalost po Monaco i Dadu, Portugalci su bili siloviti do same završnice preko Carlosa Alberta, Deca i Aleničeva koji su redom pogađali za veliko slavlje 'zmajeva'.

Hajduk ga otpisao pa je završio kao automehaničar

Dadu su u juniorskom stažu za vrijeme boravka u splitskom Hajduku označili kao neperspektivnog, pa se ovaj morao otisnuti preko Francuske sve do reprezentacije Hrvatske za koju je odigrao 32 utakmicu i zabio devet golova kao veliko otkriće tadašnjeg izbornika Otta Barića.

U mladosti mu je dijagnosticiran šum na srcu, a za vrijeme boravka u Francuskoj godinu dana nije igrao nogomet. Radio je kao automehaničar, međutim, nogometu ga je vratila supruga Carole koju je upoznao u Rouenu.

Preselili su se na Azurnu obalu, u St. Raphael gdje je Dado jednom slučajno došao na trening lokalnog četveroligaša i na nagovor supruge potpisao amaterski ugovor. Zatim je na prijateljskoj utakmici s Monacom oduševio najprije pomoćnog trenera, uskoro i glavnog, Jeana Tiganu, i postao profesionalac.

Foto: Goran Stanzl/PIXSELL, ilustracija

Bio je strijelac odlučujućeg gola za Hrvatsku za odlazak na EP 2004. u Portugalu protiv Slovenije u Ljubljani, a pamtimo i golčinu Fabienu Barthezu na Euru protiv Francuza. Veliki trag ostavio je i u škotskom velikanu Rangersu poslije odlaska iz Monaca. Tamo je u tri sezone odigrao 94 utakmice te zabio 31 gol.

Pršo je u elitnom društvu

Pet golova u jednoj utakmici LP:

Lionel Messi (Barcelona) Barcelona - Bayer Leverkusen 7-1 2011/2012

Luiz Adriano (Šahtjor Donjeck) BATE Borisov - Šahtjor 0-7 2014/2015

Četiri gola u jednoj utakmici LP:

Marco van Basten (Milan) Milan - IFK Göteborg 4-0 1992/1993

Simone Inzaghi (Lazio) Lazio - Marseille 5-1 1999/2000

DADO PRŠO (MONACO) Monaco - Deportivo La Coruña 8-3 2003/2004

Ruud van Nistelrooy (Manchester United) Man Utd - Sparta Prag 4-1 2004/2005

Andrij Ševčenko (Milan) Fenerbahče - Milan 0-4 2005/2006

Lionel Messi (Barcelona) Barcelona - Arsenal 4-1 2009/2010

Bafetimbi Gomis (Lyon) Dinamo - Lyon 1-7 2011/2012

Mario Gomez (Bayern) Bayern - Basel 7-0 2011/2012

Robert Lewandowski (Borussia Dortmund) Borussia - Real Madrid 4-1 2012/2013

Zlatan Ibrahimović (PSG) Anderlecht - PSG 0-5 2013/2014

Cristiano Ronaldo (Real Madrid) Real - Malmö 8-0 2015/2016