Dinamov junak Kupa selio je po posudbama: Bruno Petković? Prepao se Čarlija, nije se usudio

Čapljinac je u pobjedi Dinama 7-1 u 1/16 finala Kupa kod Ferdinandovca zabio tri gola i dodao je tri asistencije. Ovo mu je drugi nastup u sezoni, zaigrao je 11 minuta protiv Lokomotive na startu HNL-a

<p><strong>Luka Menalo</strong> (24), krilni napadač, bio je najbolji igrač <strong>Dinama</strong> u 1/16 finala Kupa u Ferdinandovcu. Čapljinac je u pobjedi "modrih" 7-1, zabio tri gola i dodao je tri asistencije. Ovo mu je bio drugi nastup za "modre" u sezoni. Zaigrao je osam minuta protiv Lokomotive na startu <strong>HNL-a</strong>.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO:</strong></p><p>- Lijepa utakmica, lijepa atmosfera, sve pohvale domaćinu - rekao je Luka Menalo, nakon hat-tricka i uz osmijeh dodao:</p><p>- Eto, Brune Petkovića danas nije bilo u sastavu jer ga je Čarli malo prepao pa se nije usudio doći.</p><p>Menalo je prošle godine bio na posudbi u Olimpiji. Zabio je deset golova u 33 utakmice. Karijeru je počeo u Čapljini, a u Dinamo je 2018. godine došao iz Širokog Brijega. Potpisao je ugovor na pet godina.</p><p>Bio je na posudbi u Slaven Belupu, a onda prošle sezone je bio odličan u slovenskoj ligi. Ima dva nastupa za reprezentaciju BiH. Ovo su mu bili prvi golovi za hrvatskog prvaka. Ove sezone ima i jedan nastup za Dinamo II.</p><p>Sad mu je Zoran Mamić dao priliku od prve minute i odlično je to iskoristio.</p><p>Dino Perić vratio se na travnjak nakon sedam mjeseci.</p><p>- Nije bilo straha, sve to stvar u glavi. Sve sam to već jednom prošao. Straha nema, ako je suđeno da se opet nešto dogodi, dogodit će se - rekao je branič Dinama.</p><p>Zagrepčani u četvrtak od 19 sati u Maksimiru dočekuju <strong>Floru </strong>u play offu Europske lige.</p>