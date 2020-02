Prošlo 12 godina: I danas boli vidjeti krvnički faul na Eduardu

Dva dana prije Brazilčeva rođendana, 23. veljače 2008. godine, tada branič Birminghama Martin Taylor slomio je nogu Eduardu da Silvi i značajno unazadio jednu od potencijalno najboljih karijera hrvatskog nogometa. Iako je Arsene Wenger tražio doživotnu suspenziju, Taylor je dobio samo tri utakmice kazne. Prošlo je12 godina otkad se dogodio ovaj stravičan start na tadašnjem Arsenalovu napadaču.

- To mi je najgora ozljeda u karijeri. Ali ne želim se prisjećati tužnih trenutaka, već podrške koju sam dobivao sa svih strana. Arsenalovi navijači su posebni, hvala im. Hvala svima koji su me u to vrijeme podržali - ponovio je nekoliko puta Eduardo.

Dirljiva isprika Taylorova djeteta

I dok je Dudu ležao u bolnici, a engleski mediji razapinjali Martina Taylora i suce, stoper Birminghama više je puta rekao kako mu je zaista žao i kako nije bilo namjere u neopreznom prekršaju.

Foto: Stephen Pond/Press Association/PIXSELL

- Mislim da taj lik više nikad ne smije igrati nogomet. Što on radi na nogometnom terenu? Sezona je za Eduarda gotova, a ozljeda je jako, jako ozbiljna. Ili igraš na loptu ili uopće ne igraš na nju, ali taj prekršaj je bio katastrofalan - rekao je nakon kobne utakmice Arsene Wenger.

No, Taylor stvarno nije htio ozlijediti Eduarda. Bio je neoprezan, nonšalantan, neki bi rekli i glup (ako ideš raditi takav divljački prekršaj) međutim namjere nije bilo. Kasnije je sa svojom obitelji posjetio Eduarda u bolnici, a njegovoj ženi donio crtež njegova djeteta na kojem je bila nacrtana hrvatska zastava. Eduardo je tog trenutka bio pod punom narkozom tako da se ne sjeća događaja.

- Supruga je mislila da je to bio neki navijač Arsenala. No to je bio Taylor. Ja se ne sjećam. Znam samo da je u to vrijeme bila operacija. Ništa drugo ne pamtim - rekao je u jednom intervjuu Da Silva.

Sky Sports nije htio pokazati snimku zbog težine ozljede

I dok se Eduardu pružala pomoć na terenu, pomoć koja je trajala punih sedam minuta, Sky Sports nije htio pustiti usporenu snimku događaja. Tek naknadno u javnost su izašle stravične slike događaja - slike koje su zgrozile nogometni svijet.

Foto: Igor Kralj/PIXSELL

Eduardo se na teren vratio skoro godinu dana nakon loma noge, 16. veljače 2009. godine. Dobio je ovacije punog Emiratesa, navijači Arsenala su ponovo dočekali svojeg heroja. No od toga dana više ništa nije bilo isto. Eduardo više nikad nije bio onaj stari, a danas se nalazi pred mirovinom.

Već godinu dana je bez kluba, a u nedavnom intervjuu je rekao kako će se umiroviti na proljeće ako ne dođe neka ponuda.

A što je s Taylorom? On je u mirovini već četiri godine, a vjerojatno će za cijeli život biti upamćen po tom krvoločnom startu koji je uništio karijeru tada mladog napadača kojem su se predviđale velike stvari.