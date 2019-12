Prošlo je 14 godina: Te 2005. Bratislava je bila - hrvatska

Prošlo je već 14 godina. Tog četvrtog prosinačkog dana Bratislava je bila samo naša, samo hrvatska.

- Prolaze me trnci kad se prisjetim tih dana. Od Amerike, preko Splita do spektakularne atmosfere u Bratislavi, to su fenomenalne uspomene.

Tako je govorio Mario Ančić, čovjek zbog čije je pobjede u majstorici finala i hrvatsko ime premijerno ugravirano na pokal pobjednika Davis Cupa.

Foto: Paul Zimmer/daviscup.com

Ančić, iako mu je protivnik bio tek 139. igrač svijeta Michal Mertinak, nije zadrhtao u najvažnijem meču karijere premda je bilo "čupavo" u prvom setu. Kasnije je sve bila rutina. Najbolje moguće iskupljenje za sva četiri poraza u "živim mečevima" te godine.

Ako znate gdje ste bili za Goranov Wimbledon 9. srpnja 2001., onda znate gdje ste bili i tog 4. prosinca 2005. A sve je krenulo još u ožujku u Los Angelesu. Nikad jači, ali i nikad bahatiji, Amerikanci s Andreom Agassijem, Andyjem Roddickom i braćom Bryan, skoro pa nisu ni doživjeli "tamo neku" Hrvatsku. Dok Ivan Ljubičić protiv Agassija nije započeo svoj strašan niz od 11 pobjeda, kako u singlu, tako i u paru, a Amerikanci nakon 106 godina ispali u prvom kolu.

Možda je on bio taj koji je zaslužio nakon SAD-a, Rumunjske i Rusije završiti priču u Bratislavi, ali uoči meča s Dominikom Hrbatyjem, u koji je ušao s čistih 5-0 protiv najboljeg Slovaka, uhvatila su ga leđa. Nije mogao, ali nije mogao ni Mertinak postati slovački heroj.

Foto: Paul Zimmer/daviscup.com

Ostat će upisano da su trofej, uz Ančića i Ljubičića, podigli Ivo Karlović i Goran Ivanišević kojemu je izbornik Nikola Pilić na taj način zahvalio za sve što je ranije napravio iako je već bio teniski "umirovljenik".

- Naslov s Hrvatskom u Davis Cupu 2005. godine neusporediv je s bilo kojim drugim uspjehom koji sam postigao. Bez obzira što mi neki zamjeraju razne stvari, ja sam Hrvat i za taj naslov ne mogu pronaći odgovarajuće riječi - govorio je Pilić.

Pa je 13 godina kasnije došao Lille i drugi naslov. U glavnoj ulozi bili su Marin Čilić i Borna Ćorić, a odgovarajuće je riječi tražio Željko Krajan. U posljednjoj godini Davis Cupa kakvog smo dotad znali.