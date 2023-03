Prošlo je 15 godina od najveće tragedije hrvatskog nogometa: Ćustić je udario u zid i preminuo

Na današnji dan prije 15 godina, Hrvatsku je potresla nesreća mladog nogometaša Zadra Hrvoja Ćustića (24), koji je na Stanovima na utakmici Zadra i Cibalije udario glavom u betonski zid kraj terena. Preminuo je u bolnici pet dana kasnije...

Nogometna je Hrvatska bila zavijena u crno, lopta je bila u drugom planu, tugovalo se za Hrvojem i prozivalo odgovorne kako je moguće da je zid toliko blizu aut-linije...

Kada se tragedija dogodila?

Taj 29. ožujka ostao je jedan od najcrnjih dana hrvatskog nogometa.

Igrali su Zadar i Cibalia, kada je nakon dvoboja s Tomislavom Jurićem mladi zadarski nogometaš pao i potiljkom udario u betonski zid do samog terena.

Foto: Goran Stanzl/PIXSELL, ilustracija

- Bila mi je to prva utakmica za seniore Cibalije. To se dogodilo u četvrtoj minuti nakon remplanja, nikakve namjere nije bilo, ni prekršaj nije dosuđen. Kad god Cibalia gostuje u Zadru ili ja prolazim onuda, dođem Hrvoju na grob i zapalim mu svijeću i položim cvijeće - rekao je Tomislav Jurić prije šest godina.

Nitko nije odgovarao

Nesretni Hrvoje prevezen je u bolnicu bez svijesti.

Zadobio je teške ozljede glave te je iste večeri operiran. Prve prognoze poslije operacije predviđale su da će se oporaviti, no stanje se naglo pogoršalo i on je preminuo 3. travnja. To je najveća tragedija u povijesti HNL-a.

U njegovu čast otkrivena je spomen ploča s natpisom: 'Zauvik pamtit će ti ime', a jedan od onih koji njegovo ime iz utakmice u utakmicu nosi svjetskim nogometnim travnjacima jest Danijel Subašić.

Golman Monaca i hrvatske reprezentacije na svakoj utakmici ispod dresa ima majicu s likom pokojnog Hrvoja i natpisom 'zauvijek'.

Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL/ilustracija

- I razmišljam onako sam za sebe, što bi bilo da tu nesretnu loptu nisam ispucao baš prema njemu, nego na drugu stranu, u aut... Možda ne bi nastradao. Zašto je sudbina baš tako htjela - zapitao se Danijel Subašić.

- A stalno mi je govorio: ’Brate, ispucaj koju loptu na mene, nemoj stalno na Terku ispucavati’. Što ću, imali smo dogovor u svlačionici da dugim loptama tražim baš Želimira Terkeša koji je bio naš najbolji napadač, ali ponekad sam pokušao pronaći i Hrvoja. I eto, baš taj put sam je ispucao prema njemu. Sudbina, ništa drugo nego nesretna sudbina...

U Zadru nazvali ulicu po njemu

Nakon te tragedije HNS je promijenio propise, pa sada zidovi koji i danas okružuju neke terene moraoju biti obloženi stručnjačama ili spužvama. Povećana je i minimalna udaljenost od aut-crte.

Hrvoje Ćustić u Zadru je dobio ulicu koja nosi njegovo ime, no inicijative da se i Hrvatski nogometni kup nazove po njemu nisu naišle na plodno tlo. No iako mu predsjednik HNS-a Davor Šuker svojedobno nije znao prezime, nogometna ga Hrvatska neće zaboraviti...

Foto: Filip Brala/PIXSELL

HNS ne želi platiti odštetu obitelji

Općinski sud u Zadru 2016. godine donio je presudu da Hrvatski nogometni savez, na čijem čelu je danas Davor Šuker, snosi odgovornost za smrt Hrvoja Ćustića. Šukerov nogometni savez, nakon pet godina suđenja, uložio je žalbu na presudu.

- Htjeli smo samo da ta agonija završi i da jedan dio života ostavimo sa strane. Na sud nisam htio, htjeli smo nagodbu, da s Hrvojem nastavimo živjeti u miru. Iz HNS-a nam nitko nije odgovorio. Pisao sam Šukeru i svim članovima izvršnog odbora. No odgovor nisam dobio. Kad sam vidio da su uložili žalbu na presudu, slomio sam se. Krivi su jer nisu smjeli izdati licenciju za stadion. Nije stvar novca, ali za njih jest, puno im je 960.000 kuna - rekao je Svetko Ćustić, otac pokojnog Hrvoja.

Foto: Dino Stanin/PIXSELL/meteo.hr

Ne samo da je HNS-u puno 960.000 kuna nego im je, kako je to Šuker pokazao u intervjuu 2017. kad je Ćustića nazvao Ćosić, previše i zapamtiti prezime igrača koji je u 24. godini preminuo zbog nemara HNS-a.

