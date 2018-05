Prosvjed zbog Radje: 9 tisuća najavilo dolazak, a bilo ih 23

U ponedjeljak je izbornik belgijske reprezentacije, Roberto Martinez, objavio konačan popis od 23 igrača koja će putovati na Svjetsko prvenstvo u Rusiju, a na veliko iznenađenje svih, na tom se popisu ne nalazi sjajni veznjak Rome, Radja Nainggolan.

Nainggolan je bio među najvažnijim igračima Belgije na posljednje Europskom prvenstvu, ali je dolaskom Martineza izgubio svoje mjesto u reprezentaciji.

Iako je kao službeni razlog navedeno to što se sjajni veznjak ne uklapa u taktičke zamisli izbornika, izgleda kako je to sve samo laž i da je pravi razlog nepozivanja Nainggolana, njegovo loše ponašanje izvan terena.

- Uvijek sam davao sve što sam mogao u predstavljanju svoje zemlje. Nekima smeta kad budete to što jeste. Od ovog dana bit ću prvi navijač reprezentacije - napisao je Radja na Instagramu.

Zbog tog se poteza Martinez našao pod paljbom tamošnje javnosti, a društvenim mrežama se počeo organizirati skup podrške otpisanom nogometašu i prosvjed protiv izbornika.

Na Facebooku je čak devet tisuća navijača najavilo svoj dolazak na prosvjed, ali na veliko iznenađenje svih, na tom su se prosvjedu pojavile svega 23 osobe.

A click on social media vs the real world. 9.000 confirmed on Facebook that they would attent the Nainggolan protest mars at the Belgian FA offices yesterday. Only 23 turned up. (Via @HLN_BE) pic.twitter.com/K6jzjeFBiW