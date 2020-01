Vaterpolski Euro je kao NBA, a Vrlić je daleko najbolji centar

Kolika sloga vlada u hrvatskoj vaterpolskoj obitelji možda i najbolje oslikava predvorje luksuznog hotela Ensana Thermal Margitsziget, u kome u svakom trenutku možete sresti neku od vaterpolskih legendi, poput Boška Lozice, Milivoja Bebića, Perice Bukića, Nevena Kovačevića... I to najčešće za istim stolom. Priča se i raspravlja, bistri vaterpolska svakodnevica, razmjenjuju se mišljenja, i svatko iz tih razgovora izlazi bogatiji za nove spoznaje. Pa i izbornik Ivica Tucak, koji je tu, naravno, ako nije zauzet treninzima i sastancima.

- Izbornik sve zna, mi razgovaramo ali mu ne dajemo savjete. On je već godinama na poziciji, pokazao je da je izuzetno stabilan i miran, da mu ne trebaju savjeti - kazat će Neven Kovačević, nekad i sam izbornik Hrvatske, trofejni trener POŠK-a, Jadrana, hrvatske reprezentacije..., danas koordinator HVS za omladinske kategorije, predsjednik trenerske organizacije, predavač...

I iznad svega veliki navijač reprezentacije.

- Svi smo mi jedna velika obitelj, i svima nam uspjeh reprezentacije puno znači. Kako igračima i trenerima, tako i klubovima. Uspjeh reprezentacije diže rejting svima, a svi mi smo tek mali kotačić u tom uspjehu - pojašnjava Kovačević, koji s nestrpljenjem očekuje polufinalni ogled sa Španjolcima.

- Bit će to prava utakmica, neizvjesna, sigurno ne na puno golova kao protiv Grka. Te utakmice karakteriziraju jake obrane, oni imaju Perronea koji je ekstra kvalitetan igrač, ali ni on nije na razini na kojoj je bio nekad, da sam sebe dovodi u šanse, no još uvijek je dovoljno dobar da razigrava mlađe suigrače. Imaju jako dobrog centra, izvanrednog vratara koji je jedan od najboljih na prvenstvu, dobre šutere... Ali i mi se imamo čime pohvaliti. Vrlić igra fantastično, daleko je najbolji svjetski centar, Bijač je također na vrhunskoj razini, u ovakvim utakmicama morate imati sjajnog golmana, jer odlučuje jedan šut, a imamo i brze plivače, Bukića, Fatovića, Miloša i Garciju, koji su svakom trenutku mogu napraviti prevagu i pobjeći u kontra napad, imamo i vanjski šut...

U ogledima na ovoj razini odlučuju nijanse.

- Svatko o svakome sve zna, izbornici će naravno dati nešto svoje, pokušati sakriti mane i istaći prednosti svoje momčadi, i to će biti jedna mala šahovska partija. Naš motiv je da im uzvratimo za Guangzhou, gdje smo se teško snalazili na njihovu zonu, ali ja vjerujem da smo nešto od tada naučili, i da smo spremni za večerašnji ogled. Inače, protiv njih igramo uvijek jako teško, oni su jedna plovna momčad, s izraženim brzinskim svojstvima, s vrlo dobrim šuterima...To je inače neki novi trend u svim reprezentacijama, ti dobri šuteri, to je iskorak koji su donijela nova pravila, ta dinamika otvaranja prostora, kretanja, svih šest igrača igra a ne više isključivo centar...

Hrvatsku reprezentaciju krasi sjajna atmosferu unutar momčadi, no i Španjolci se jako dobro poznaju, većina ih igra skupa u Barceloneti, u kojoj ih vodi i izbornikov brat, no to po Kovačeviću na znači ništa.

- U Olympiakosu igra 7-8 reprezentativaca Grčke, vodi ih izbornik, pa opet nisu ništa napravili. Zašto je to tako, to će oni najbolje analizirati i znati. To je neka prednost, ali ovo je vrhunska razina i tu odlučuje kvaliteta. Ono što je u košarci NBA liga, to je u vaterpolu Europsko prvenstvo. Svjetsko prvenstvo nije ni izbliza tako jako, vaterpolo je europski sport u kome se iznenađenja, poput poraza Talijana od Crnogoraca, jako rijetko događaju. Iako su i Hrvatska i Španjolska vrhunske reprezentacije, i nije iznenađenje bilo čija pobjeda, vjerujem da za nas neće biti 'iznenađenja'' i da ćemo im uzvratiti za poraz na Svjetskom prvenstvu i da ćemo večeras proći u finale.