Protivnički navijači vrijeđali su Bilića, on gospodski odgovorio

Slaven Bilić svladao je sa svojim West Bromwichem u 31. kolu engleskog Championshipa Millwall u gostima 2-0, a domaći navijači nisu bili sretni niti zbog rezultata niti zbog dolaska Bilića. Naime, Slaven je u svojoj karijeri vodio i West Ham, zaklete neprijatelje Millwalla.

Nedugo nakon što je počela utakmica, Milwallovi navijači počeli su vrijeđati bivšeg trenera 'čekićara':

- Sjedni ako si West Hamov šljam!

Na to je Bilić gospodski ignorirao njihove povike i smireno ostao stajati i pratiti utakmicu u kojoj je i hrvatski nogometaš Filip Krovinović (koji je zabio prvi gol na susretu) postao igrač utakmice. Drugi je gol je zabio Dara O'Shea.

Watching Millwall vs West Brom and hear ‘Slaven Bilic you West Ham scum’🤣 — Ben Tait (@btait16) February 9, 2020

Bilićeva momčad sada vodi na ljestvici sa 59 bodova, četiri više od drugoplasiranog Leeds Uniteda i Fulhama na trećem mjestu.

Ive just heard from the pitch side microphones at Millwall v West Brom, Millwall fan shouting "SIT DOWN BILIC YOU WEST HAM SCUM" lol BILIC is top of the league 😂⚒️ — ⚒WestHamUtdNewsNow⚒ (@whu_news_now_) February 9, 2020

7. Mins in and first clear bilic you West Ham scum. Loud as can be on sky sports 🤣🤣🤣 — Dan (@HollyheadDaniel) February 9, 2020

Na presici je Bilić pojasnio kako su svladali Millwall:

- Promijenili smo formaciju jer nismo htjeli da nam se njihovi igrači približe do centra jer onda odatle igraju duge lopte prema Smithu koji pobjegne. Mi nismo Barcelona, mi smo borbena momčad. Mi smo WBA. Imamo igrače koji su bolji s loptom nego bez, ali to ne znači da se nećemo boriti. Borili su se. Filip Krovinović je osvajao zračne duele i ne samo on, Pereira i svi su to radili. Tek tada njihova kvaliteta može biti presudna. Inače možete zaboraviti na nju.

Još je jedan Hrvat ostavio traga na ovome gostovanju. Filip Krovinović je svojom igrom i golom s ruba kaznenog prostora stigao do titule igrača utakmice, a posvetio ju je upravo klubu.