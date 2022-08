Provalnici pretukli Aubu u kući u Barceloni: Prijetili mu pištoljem

Barem četvorica naoružanih provalnika upali su u stan napadača Barcelone Pierrea Emericka Aubameyanga (33) u Castelldefelsu i prijetili mu te ga pretukli pred ženom, pišu španjolski mediji.

Također, prijetili su Gancu i njegovoj ženi koji su morali otvoriti sef iz kojeg su ukrali vrijedan nakit te otišli. Pljačka se dogodila oko jedan iza ponoći, a policija sad istražuje slučaj. Policiju je o svemu obavijestila Aubameyangova supruga.

Nije ovo prvi put da se provaljuje u domove nogometaša, ali obično to rade kad igrači nisu kod kuće. Događalo se i u Engleskoj kad se Joao Cancelo (28) suprotstavio provalnicima i za to zaradio porezotinu na licu. Ganac je ipak dobio batine, a neki su tweetovi ukazivali kako se ne radi ni o čem ozbiljnom, no oni su nestali.

