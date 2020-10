Pršo u Osijeku: Rođak Dado je inspiracija, ali biram Australiju

Moj rođak Dado je do 22.-23. godine radio uobičajene poslove, a onda otišao u Francusku i postao vrhunski nogometaš. Da napravim pola od onoga što i Viduka, bio bih presretan, kaže novi igrač Osijeka Luka Pršo

<p>Osijek je doveo Pršu. Nije u prvu nego u drugu momčad i nije glasoviti golgeter 'vatrenih' <strong>Dado</strong> (čovjek ima pristojnih 45 godina) nego njegov mlađi rođak - <strong>Luka Pršo</strong> (19).</p><p><strong>Pogledajte video: Osijek je iz Olimpije doveo Damjana Bohara</strong></p><p>Dečko na nogometno školovanje u Slavoniju dolazi iz Ljubljane, iz Olimpije. Osijek je u ovom prijelaznom roku od tamo već doveo jednog igrača, <strong>Damjana Bohara</strong> (28).</p><p>Luka je mladi reprezentativac Australije, a već se školovao u Bayernu i Dinamu. Prije pola godine za australske je medije istaknuo kako ju je <strong>Marko Viduka</strong> idol, a rođak Dado inspiracija.</p><p>- Dado je do 22.-23. godine radio uobičajene poslove, a onda otišao u Francusku i postao profesionalni nogometaš. I to vrhunski. Nismo u kontaktu, ali njegov nogometni put inspiracija je za mene i za mnoge - kaže Luka.</p><p>- U Europi sam već od 12 godine, kad sam prošao na probi u Bayernu cijela se obitelj preselila iz Australije. Dado je slavu stekao igrajući za Hrvatsku, ja sam ipak odabrao Australiju.</p><p>Luka je lijevi bočni, ali na zidu su bili posteri jednog klasičnog 'centarfora'.</p><p>- Mark Viduka, kakav igrač! Da napravim pola od onoga što i on, bio bih presretan. A za početak se nadam da ću barem jednom sjesti s njim na kavu - pričao je Luka Pršo prošlog travnja.</p><p>Danas je pored Drave, pored 'Pampasa' koji raste i vrlo blizu pogleda <strong>Nenada Bjelice</strong>. Osijek je sve traženija i poželjnija nogometna destinacija.</p>