Prva HNL 15/16.: Dinamu dupla kruna, Rijeka na Rujevici, potop Zagreba i golgeter Nestorovski

Hrvatskim nogometom je i u sezoni 15/16 apsolutno dominirao Dinamo... Pod trenerom Zoranom Mamićem. Golgeteri su bili Makedonci. Rijeka je preselila na Rujevicu i uhvatila zalet za šampionsku 2016/17

<p><em>Hrvatska nogometna liga ulazi u svoju 30. sezonu. Tom prigodom na portalu 24sata pozabavit ćemo se povijesnim pregledom dosadašnjih 29 sezona i izdvojiti najbolje priče u serijalu tekstova "30. sezona HNL-a".</em></p><p>Na redu je hrvatska nogometna sezona 2015/16. Istra se spasila u dodatnim kvalifikacijama i to tek na penale protiv Šibenika, <strong>Ante Čačić </strong>vodio je Belupo i Lokomotivu, a onda na opći šok završio na klupi hrvatske reprezentacije umjesto <strong>Nike Kovača</strong>, Dinamo uzeo sve nagrade, Rijeka <strong>Matjaža Keka</strong> za veliki trijumf 16/17, a Zagreb ispao iz 1. HNL i gotovo pa posve nestao sa scene.</p><p>Osijek su trenirali i <strong>Ivo Šušak</strong>, i <strong>Dražen Besek</strong> i <strong>Zoran Zekić</strong>, Hajduk je <strong>Harija Vukasa</strong> zamijenio <strong>Damirom Burićem</strong>, a Split <strong>Zorana Vulića</strong> sa <strong>Goranom Sablićem</strong>. Veselo je bilo i na klupi Istre koju je u sezonu uveo <strong>Igor Pamić</strong>, nakratko momčad preuzeo v.d. <strong>Robert Rubčić</strong>, a priču dovršio <strong>Andrej Panadić</strong>.</p><p>Na klupi Zagreba svih je 36 kola sjedio <strong>Dražen Medić</strong>. Predsjednik/trener osvojio je 17 bodova s gol-razlikom 27:64, samo tri pobjede i osam remija i 25 poraza s kojima je Zagreb ispao u Drugu HNL, a u Prvu ligu više nikad nije ni primirisao. Pjesnici iz Kranjčevićeve danas su amaterska nogometna družba koja nogomet igra u 4. HNL Središte.</p><p>Bila je to i sezona makedonskih golgetera: na vrhu <strong>Ilija Nestorovski</strong> (Inter Zaprešić) s 25, a iza njega <strong>Muzafer Ejupi</strong> (Slaven Belupo) sa 16 pogodaka. Iza njih ostali su <strong>Roman Bezjak</strong> (Rijeka) i <strong>Armin Hodžić</strong> sa 13 te <strong>Franko Andrijašević</strong> (Lokomotiva), <strong>Junior Fernandes</strong> (Dinamo) i <strong>Tino-Sven Sušić</strong> (Hajduk) s po 12 golova. <strong>Gabrijel Boban</strong> (Zagreb) zabio je 10, a Albanci B<strong>ekim Balaj</strong> (Rijeka) i <strong>Eros Grezda</strong> (Lokomotiva) svaki po 9 golova.</p><h2>Tablica Prve HNL 2015/16</h2><p>Prva HNL raslojila se na međusobno miljama udaljenu vodeću trojku: Dinamo je prošetao ligom i osvojio ju sa 85 bodova na kontu, druga Rijeka imala je 77, a treći Hajduk 61 bod. Do danas se promijenilo to da je Lokomotiva i druga i u finalu, Rijeka i dalje u vrhu, Osijek u naletu, a Hajduk je sada - tek peti klub u Hrvatskoj.</p><p>Rijeka je otvorila vrata novog kampa na Rujevici, a u okviru kampa i novog stadiona sa 8.279 sjedećih mjesta i jednom natkrivenom, zapadnom tribinom. Izgradnja je koštala 25 milijuna eura, prva utakmica odigrana je 2. kolovoza 2015., prvi gol zabio je <strong>Marin Leovac</strong>, a već sljedeće sezone na novom će se stadionu slaviti dupla kruna, dakle i - prvi naslov u klupskoj povijesti.</p><p>Igralo se u današnjem formatu, četverokružno sa deset klubova. Prosječno je utakmice Prve HNL pratilo 2.500 tisuće gledatelja, a najveća je posjeta zabilježena na Poljudu kada je 25 tisuća splitskih navijača gledalo kako Kekova Rijeka pobjeđuje Hajduk s 3-0.</p><p>Od serija izdvajaju se Dinamova sa 12 uzastopnih pobjeda, Rijekina sa 22 utakmice bez poraza i nevesela Istrina - 23 utakmice bez pobjede. Odigrano je ukupno 180 utakmica sa prosjekom od 2.28 postignutih golova po susretu. Najuvjerljivije pobjede bile su Lokomotivinih 6-1 nad Istrom i Rijekinih 5-0 protiv Osijeka na Rujevici.</p><p>U finalu Kupa Dinamo je s 2-1 pobijedio koprivnički Slaven Belupo i osvojio 'duplu krunu' do koje ga je vodio trener - <strong>Zoran Mamić</strong>. Među vratnicama su stajali <strong>Ježina, Šemper</strong> i Portugalac <strong>Eduardo</strong>, u obrani igrali <strong>Schildenfeld, Pivarić, Sigali, Benković, Sosa, Stojanović, Matel, Taravel</strong> i <strong>Musa</strong>, u vezi 'vezli' <strong>Antolić, Rog, Pavičić, Ćorić, Machado, Šovšić</strong>... A u napadu igrali <strong>Soudani, Hodžić, Junior Fernandes, Henriquez, Pjaca</strong> i dvojica nadolazećih klinaca - <strong>Dani Olmo</strong> & <strong>Amer Gojak</strong>.</p><h2>Prva HNL 2015/16</h2>