Prva HNL 93/94.: Kad su i 'bili' i 'modri' zabijali 10 po utakmici

Prvi i jedini put u povijesti HNL je imao 18 klubova, a Hajduk je na putu do titule ostvario najveću pobjedu u povijesti lige nad Radnikom (10-0) u sezoni 1993./1994., dok je Croatia slavila protiv Pazinke 10-1

<p><i>Hrvatska nogometna liga ulazi u svoju 30. sezonu. Tom prigodom na portalu <b> 24sata </b> pozabavit ćemo se povijesnim pregledom dosadašnjih 29 sezona i izdvojiti najbolje priče u serijalu tekstova <b> "30. sezona HNL-a"</b>. Treća sezona Prve HNL <b> 1993./1994. </b> bila je specifična po proširenju lige sa 16 na <b> 18 klubova </b> te <b> dvoznamenkastim pobjedama </b> Hajduka i Croatije. </i></p><p><b>Goran Vlaović </b> i <b> Igor Cvitanović </b> zajedno su postigli čak 66 golova, <b> Croatia </b> ukupno 98, no ni to joj nije bilo dovoljno da osvoji naslov prvaka Hrvatske u sezoni 1993./1994. u kojoj je prvi i jedini put bilo 18 klubova. Prethodne sezone nijedan klub nije ispao, a naknadno su dozvole dobili stobrečki <b> Primorac 1929 </b> te <b> Dubrava </b> kao prvaci Druge HNL Jug odnosno Sjever.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Bakljada za rođendan Hajduka</strong></p><p>U posljednjoj sezoni u kojoj je pobjeda vrijedila dva boda Hajduk je s <b> Ivanom Katalinićem </b> na mjestu trenera drugi put došao do naslova prvaka Hrvatske. Drugoplasirani <b> Zagreb </b> zaostao je jedan, a trećeplasirana Croatia samo dva boda.</p><p>Kate je na osebujan način vodio Hajduk. Već prije utakmice prvog kola s Primorcem zaprijetio je igračima: <b> "Ne pobijedite li barem tri gola razlike, kaznit ću svakog s po 100 maraka!" </b> . Pokazalo se to dobrim motivom jer Splićani su svladali Stobrečane 4-1.</p><p>Iako su zabili 14 golova manje od Croatije, "bili" su ostvarili <b> najuvjerljiviju pobjedu </b> sezone, ali i HNL-a u povijesti. Na Poljud su u 32. kolu prvenstva 5. lipnja 1994. stigli nogometaši velikogoričkog Radnika i primili čak <b> deset komada </b> . Držali su se gosti do 28. minute, a onda su <b> Ante Miše </b> , <b> Tomislav Erceg </b> ( <i> hat-trick </i> ), <b> Dean Računica </b> , <b> Stipe Balajić </b> (dva), <b> Milan Rapaić </b> (dva) i <b> Nenad Pralija </b> zabili za konačnih <b> 10-0 </b> .</p><p>Tek je nešto manje iste sezone bila uvjerljiva Croatia protiv <b> Pazinke </b> na Maksimiru (16. kolo). "Modri" su pobijedili <b> 10-1 </b> te privremeno preuzeli vrh ljestvice najuvjerljivijih pobjeda HNL-a u kojoj je briljirao Goran Vlaović. Osim što je drugu sezonu u nizu osvojio naslov najboljeg strijelca lige s 29 golova, Vlaović je Pazinki zabio čak <b> pet golova </b> , što su dostigla još samo dvojica nogometaša do danas.</p><p><b>Andrej Kramarić </b> (Rijeka) prošle je godine Lokomotivi zabio pet golova u pobjedi 6-0, a apsolutni rekorder postao je <b> Marijo Dodik </b> sa šest golova Varteksu u pobjedi Slaven Belupa u Koprivnici <b> 7-1 </b> u sezoni 2000./2001.</p><p>Prvu HNL napustila su četiri kluba: <b> Pazinka </b> , <b> Dubrovnik </b> , <b> Dubrava </b> , koja je kod kuće na zagrebačkoj Klaki pobijedila Croatiju 1-0, te <b> Radnik </b> , koji je u 34 utakmice primio čak 109 golova. U društvo najboljih po prvi su put ušli metkovska <b> Neretva </b> te <b> Marsonia </b> .</p><p>Hajduk je izborio nastup u četvrtfinalu Lige prvaka sljedeće sezone gdje je bolji bio <b> Ajax </b> (3-0), a Croatia je kao pobjednik Kupa, koji je osvojila ukupnom pobjedom 2-1 protiv Rijeke u dvije utakmice, ušla u Kup pobjednika kupova. Već u prvom kolu izbacio ju je <b> Auxerre </b> (4-3).</p><h3>HNL 1993./1994.</h3>