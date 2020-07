Prva HNL 95/96.: Hajdukovci u drami pomogli Croatiji da uzme naslov, a varteksovci u suzama

Varteks je pobjedom nad Hajdukom u zadnjem kolu HNL-a 1995./1996. mogao osvojiti naslov, ali "bili" to nisu dopustili. Pobijedili su, a naslov je ipak otišao u Maksimir

<p><i>Hrvatska nogometna liga ulazi u svoju 30. sezonu. Tom prigodom na portalu <b> 24sata </b> pozabavit ćemo se povijesnim pregledom dosadašnjih 29 sezona i izdvojiti najbolje priče u serijalu tekstova <b> "30. sezona HNL-a"</b>. Peta sezona Prve HNL <b> 1995./1996. </b> bila je specifična po <b> kaosu u sustavu natjecanja </b> te Croatijinu povratku na vrh nakon <b> tri godine</b>. </i></p><p>Čak <b> 364 utakmice </b> odigrala su 22 hrvatska prvoligaša u sezoni 1995./1996. Naime, zbog smanjenja prve lige sa 16 na 12 klubova javio se problem neprotočnosti prvaka drugih liga prema prvoj. Nakon nekoliko zasjedanja i promjena planova, Udruženje prvoligaša odlučilo je uvesti - <b> dvije prve lige</b>, "A" i "B".</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Dinamo prvak HNL-a 2019/20.</strong></p><p><b>Ligu "A" </b> činilo je 12 prvoplasiranih klubova iz prethodne sezone, a <b> Ligu "B" </b> četiri kluba koja su ispala iz društva najboljih te prve dvije momčadi iz skupina Druge lige Zapad, Sjever i Jug 1994./1995.</p><p>Nakon dvokružnog prvog dijela natjecanja, pet klubova iz Prve "A" lige i prvak "B" lige (Hrvatski dragovoljac) igrali su <b> Ligu za prvaka </b> uz unaprijed dodijeljene bodove (prvoplasirani pet, petoplasirani iz "A" i prvoplasirani "B" jedan bod), a po osam klubova igralo je <b> Ligu za "A" </b> i Ligu za "B" (<i>de facto </i> Ligu za ostanak).</p><p>Ni sve te sustavne zavrzlame nisu spriječile Croatiju da pod vodstvom <b> Cice Kranjčara </b> izbori drugi naslov prvaka. "Modri" su bili najbolji nakon prvog dijela sezone s <b> pet bodova </b> ispred Hajduka, a na kraju prvenstva imali su jednak broj bodova kao Splićani, pa je o prvaku presudio <b> međusobni omjer </b> u korist kluba iz Maksimira.</p><p>A mogao je pobijediti i treći klub, Varteks, koji je do zadnjeg kola bio u igri za naslov. U posljednjem kolu Varaždinci su išli u goste Hajduku i pobjedom su mogli slaviti. No "bili" su pobijedili golom <b> Marija Meštrovića </b> iz 79. minute, a Croatia je pobijedila Zagreb u gostima 3-1, pa su Zagrepčani bili prvaci.</p><p>- Presretni smo, Croatia je zasluženo prva jer je vodila cijelu sezonu. Ovo je velika nagrada igračima, klubu i ovim navijačima- rekao je <strong>Cico Kranjčar</strong>, tadašnji trener "modrih".</p><p>- Ovo u životu pamti i vrati - rekao je razočarani trener <strong>Luka Bonačić</strong> u svlačionici Varteksa kraj šokiranih i uplakanih igrača varaždinskog kluba.</p><p><b>Igor Cvitanović </b> prvi je put bio najbolji strijelac Prve HNL s 19 golova, a "modrima" je donio i "Rabuzinovo sunce" zabivši dva od tri gola u finalu protiv Varteksa, koji je ostao kratak i za taj trofej. Zagrepčani su sa sjevera zemlje iz prve utakmice donijeli prednost od 2-0 (Cvitanović, Viduka), a Cvita je potvrdio krunu golom iz penala u uzvratu.</p><p>Ideja o dvije prve lige zaživjela je još jednu sezonu, i to u još opširnijem obliku (dvaput po <b> 16 klubova</b>) pa iz društva najboljih u sezoni 1995./1996. nije ispao nijedan klub.</p><h3>HNL 1995./1996.</h3>