Prva HNL 96/97.: Segesta do finala u Europi pa ispala iz lige

Croatia je opet osvojila naslov, ali ovaj put Barićeve trupe pobjegle su Hajduku čak 21 bod! U eurokupovima tri su hrvatska kluba ispala od tri moskovska: Spartaka, Torpeda i Lokomotiva!

<p><i>Hrvatska nogometna liga ulazi u svoju 30. sezonu. Tom prigodom na portalu <b> 24sata </b> pozabavit ćemo se povijesnim pregledom dosadašnjih 29 sezone i izdvojiti najbolje priče u serijalu tekstova <b> "30. sezona HNL-a" </b> . Šesta sezona Prve HNL <b> 1996./1997. </b> bila je specifična po <b> dominaciji Croatije </b> u prvenstvu te odličnim igrama <b> Segeste </b> u Europi. </i></p><p>Zagrebačka <b> Croatia </b> brusila je formu na domaćim travnjacima dvije godine prije nego što će izboriti povijesni plasman u Ligu prvaka, a <b> Hajduk </b> nikako nije mogao parirati maksimirskim "modrima". Tako bi se najkraće mogla sažeti sezona HNL-a 1996./1997. u kojoj je Croatia obranila naslov, a "bili" drugu godinu u nizu morali gledati u leđa Zagrepčanima.</p><p>Za razliku od prethodne sezone, u kojoj je Croatia osvojila naslov zahvaljujući boljem međusobnom omjeru od Hajduka, momčad <b> Otta Barića </b> nije dopustila nikakva iznenađenja te je u Ligi 16 osvojila 81 bod u 30 kola, čak <b> 21 više </b> od Hajduka. Na putu do tog uspjeha u 21. kolu "modri" su ostvarili <b> prvu pobjedu u povijesti HNL-a na Poljudu </b> (2-1).</p><p>Najbolji strijelac lige drugu sezonu u nizu bio je <b> Igor Cvitanović </b> iz Croatije s 20 golova. Plavi su obranili i trofej pobjednika Kupa svladavši Zagreb u finalu, koje se igralo na Maksimiru na jednu utakmicu, rezultatom 2-1.</p><p>Pod vodstvom karizmatičnog predsjednika <b> Stjepana Spajića </b> , Hrvatski dragovoljac ostvario je najuspješniju sezonu u klupskoj povijesti osvojivši treće mjesto. Sigećani su tako dobili priliku natjecati se u Intertoto kupu, natjecanju u kojem su debitirali baš na današnji dan prije 18 godina, kada su na stadionu Radnika u Velikoj Gorici izgubili od <b> Bastije </b> 1-0.</p><p>Sisačka <b> Segesta </b> bila je standardni prvoligaš svih izdanja HNL-a do sezone 1996./1997. osim inauguralnog prvenstva 1992., a onda je upravo 1997. ispala iz prve lige gdje se do dana današnjeg nikako ne uspijeva vratiti. Iako je, rezultatski gledano, sezona 1996./1997. bila neuspješna za Siščane, pamtit će je po povijesnom nastupu u Europi.</p><p>Kako je sezonu prije osvojila šesto mjesto, dobila je pravo nastupa u Uefinu Intertoto kupu gdje je dogurala sve do - <b> finala </b> ! Siščani su u skupini remizirali kod kuće sa švedskim <b> Örgryteom </b> , potom izgubili od <b> Hapoela </b> u Tel Avivu, a onda je stigao 13. srpnja i utakmica protiv slavnog <b> Rennesa </b> na Gradskom stadionu.</p><p>Golovima <b> Zorana Buinca </b> i <b> Harija Vukasa </b> , momčad trenera <b> Ivice Vidovića </b> pobijedila je 2-1 pred 2000 ljudi. Segesta je u posljednjem kolu svladala švicarski <b> Lucerne </b> u gostima 1-0 te je kao prvoplasirana izborila polufinale. Ukupnom pobjedom 5-4 nad švedskim <b> Örebrom </b> Siščani su izborili finale, gdje su zbog pravila gola u gostima ispali od danskog <b> Silkeborga </b> (1-2, 1-0) i tako ostali nadomak plasmanu u Kup Uefe.</p><p>Za razliku od Segeste, koja je u Europi odigrala čak osam utakmica, Croatia i Hajduk prikupili su ih po četiri. "Modri" su u prvom pretkolu prošli Tiranu, a potom ih je izbacio Spartak iz Moskve.</p><p>Hajduk je, pak, preskočio moldavski Zimbru pa također naletio na bombu iz Moskve, Torpedo. I trećeg hrvatskog predstavnika u Europi izbacio je moskovski klub. <b> Varteks </b> je u pretkolu Kupa pobjednika kupova prošao Luxembourg,a onda ga je u dvije utakmice na pravilo gola u gostima prošao Lokomotiv.</p><p>Apsurd zvan "Prva A" i "Prva B" HNL imao je svoj drugi i završni čin ove sezone, a od silnih klubova koji su ušli u 1. HNL i ispali iz nje vrijetno je spomenuti da su <b> Samobor </b> i <b> Slaven Belupo </b> izborili ulazak u elitno društvo za sezonu 1997./1998. preko dodatnih kvalifikacija, dok su od "A"-ligaša ispali <b> Segesta </b> , <b> Marsonia </b> , <b> Cibalia </b> , <b> Orijent </b> , <b> Istra </b> te <b> Inker </b> .</p><h3>HNL 1996./1997.</h3>