Prva 'žrtva' VAR-a u HNL-u je za VAR. 'Zabit ću 20 golova..'

Kad je ljetos došao u Hajduk nigerijski napadač Samuel Eduok najavio je kako mu je cilj zabiti 15 golova. Na pola sezone nije ni blizu prosjeka, no unatoč tome tvrdi kako je siguran da će i nadmašiti prvu procjenu i do kraja sezone zabiti čak 20 golova!

- Nisam zadovoljan svojim igrama i brojem postignutih golova u prvom dijelu sezone, prije svega zbog toga što nisam ni prošao pripreme s momčadi, kasnije sam imao i virozu pa sam neke utakmice počinjao s klupe... Sada sam u punoj formi, s novim trenerom igramo u novom sustavu koji je puno ofenzivniji, napadamo s puno više igrača i sigurno ćemo zabijati puno više golova.

Ova vaša izjava zvuči jako samouvjereno, na čemu je temeljite?

- Vjerujem u sebe i u suigrače, uvjeren da ću zabiti više od 15 golova... Cilj sam postavio visoko jer samo tako se mogu natjerati da dajem maksimum pokušavajući ga dostići.

Foto: Goran Stanzl/PIXSELL

U Varaždinu ste zabili jedan gol iz kaznenog udarca, htjeli ste pucati i ranije ali je loptu uzeo Mijo Caktaš. S tribina se vidjelo da želite pucati, je li to bio nesporazum ili...?

- Mijo je kapetan i ja ga respektiram. On je prvi koji puca kaznene udarce, ja sam drugi. Obzirom da je promašio prvi, nisam očekivao da će opet pucati i zbog toga sam i uzeo loptu. No kad sam vidio da želi još jednom pokušati, dao sam mu loptu i to je bilo sve...

Koja je glavna razlika između trenera Burića i Tudora?

- Najveća je razlika to što smo taktički drugačije postavljeni, što puno više napadamo i s više igrača dolazimo u završnicu. Čini mi se da je to bolje, sada smo puno češće u situacijama jedan na jedan u kojima naša kvaliteta može doći do izražaja. Iako nikad ranije nisam igrao u ovom sustavu, mogu reći da je ovakav način igre puno prilagođeniji nama igračima.

Foto: Miranda Cikotic/PIXSELL

U jednom razdoblju kod Burića ste počinjali s klupe i niste previše igrali. Pričalo se da vam je trener zamjerio što ste u pauzi otišli u Tursku...

- Imao sam virozu i nakon oporavka trener je mislio da je bolje da startam s klupe. Trener odlučuje i mora biti onako kako on kaže, to je jedino normalno...

Za vas napadače u osnovi i nema neke velike razlike između ova dva sustava?

- Istina, na nama je da napadamo i zabijamo golove, malo je teže obrambenim igračima, no mi to kao momčad možemo izvući, imam povjerenja u kvalitetu naših obrambenih igrača, a i mi ćemo im više pomagati. Pričao sam puno s trenerom Tudorom, on od mene traži da više surađujem s ostalim ofenzivnim igračima. Znam ga još iz Turske, igrao sam protiv njega i vidio sam i tamo koliko je dobar trener, a i koliko su ga igrači respektirali.

Jeste li ga pobijedili u Turskoj?

- Nisam, mislim da je zadnji ogled u Istanbulu završio 2-1 za Galatasaray.

Hajduk je profitirao od VAR-a, ali vi ćete ostati upamćeni i kao prva ''žrtva'' VAR-a u Hrvatskoj, poništen vam je gol zbog zaleđa. Kakav je vaš stav o VAR-u?

- VAR je dobra stvar za nogomet, sad više ne može biti nedoumica i skrivanja. Ako je bilo zaleđe ili kazneni udarac – bilo je, sada će biti pošteno, a ja sam uvijek za to.

Foto: Goran Stanzl/PIXSELL

Kako vam je u Splitu?

- Osjećam se dobro, voljeno, ljudi su ljubazni, grad je lijep, volio bih ostati u Splitu...

S kim se najbolje slažete od suigrača?

- S Jairom, igramo skupa u napadu i dobro se razumijemo i slažemo.

Hoće li vam biti žao ako ode u Kazahstan?

- To nije moja stvar, to će odlučiti on i klub, ako to želi i ode, ja ću mu zaželjeti svu sreću.

Početkom prosinca dobili ste kćerkicu koja se rodila u Splitu, koliko vas je to promijenilo?

- Da, rodila mi se moja Pearl (biser), presretan sam i moram reći da me njeno rođenje promijenilo na bolje. Postao sam odgovorniji, svjestan da moram brinuti za obitelj, kao što je moja obitelj ranije brinula o meni i pomagala mi. Moje srednje ime Emem znači mir, i mogu slobodno reći da sam sada puno mirniji i da sam puno više posvećen obitelji.

Kćer sada može dobiti hrvatsko državljanstvo, razmišljate li i vi o hrvatskoj putovnici koja bi vam osigurala puno veće mogućnosti igranja u Europi?

- Nisam to znao... Polako, najprije moram riješiti proceduru za sebe i djevojku Jolyne. Ja sam iz Nigerije, ona je iz Kenije i moramo prikupiti dokumentaciju kako bi se mogli vjenčati...

U prvom dijelu prvenstva startali ste golom u Varaždinu, nakon toga ste zabili i Lokomotivi i Slaven Belupu. Sada ste opet zabili u Varaždinu, nadate li se nastavku serije?

- Nadam se da ću nastaviti u istom ritmu do ispunjenja cilja. I protiv Lokomotive, i protiv Slavena, i u svakoj sljedećoj utakmici. No najvažnije je da mi u svakoj utakmici pobijedimo, najprije Lokomotivu, u utakmici koja će biti posvećena proslavi rođendan kluba...