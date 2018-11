Prvaci izgubili od Milwaukeeja, Celticsi jedva protiv Phoenixa

Golden State Warriorsi nisu nepobjedivi! To je pokazala sinoćnja utakmica Warriorsa i Milwaukee Bucksa u kojoj su Bucksi u gostima slavili 134-111. Fantastičan je bio dvojac Milwaukeeja, Bledsoe-Antetokounmpo. Eric Bledsoe je zabio 26 poena uz šest asistencija i četiri skoka, a 'Greek Freak' je zabio 24 poena uz četiri asistencije i devet skokova.

Draymond Green was like, “Damn. I’m glad I’m not out there to be embarrassed by Giannis Antetokounmpo.” #FearTheDeer pic.twitter.com/319HjgbsTX — Mike Cianciolo (@MikeCianciolo) November 9, 2018

Kod Warriorsa je bilo premalo raspoloženih igrača. Klay Thompson je zabio 24 i time ponio epitet najboljeg strijelca svoje momčadi. Steph Curry je zabio tek 10, a Kevin Durant samo 17 koševa. Podbacili su nositelji igre. Golden State Warriorsi unatoč porazu drže prvo mjesto Zapadne Konferencije s omjerom 10-2, a Bucksi su drugi na Istoku s omjerom 9-2.

Oklahoma je svladala Houston Rocketse na domaćem terenu s 98-80. Paul George je zabio 20 poena, a kod Rocketsa je najbolji bio James Harden koji je zabio 19, ali uz loš postotak šuta za tri poena, tek 4-12 je zabio. Utakmicu je odlučila sjajna obrambena partija Stevena Adamsa koji je zabio 19 koševa i skupio 10 skokova.

Paul George and Coach Westbrook. pic.twitter.com/I68SYWnSOf — Brett Dawson (@BDawsonWrites) November 9, 2018

Phoenix Sunsi su tek nakon produžetaka izgubili od Boston Celticsa (109-116). Momčad Igora Kokoškova je dobro parirala, ali nisu mogli protiv raspoloženog Kyrieja Irvinga koji je utrpao 39 koševa, dodao šest asistencija i skupio sedam skokova. Kod Sunsa je svoju standardnu utakmicu odradio Devin Booker koji je za 38 poena uzeo 30 šuteva. Dragan Bender nije ulazio u igru.

Portland Trail Blazersi su svladali Los Angeles Clipperse (116-105). U Portlandu ništa novo, opet su ih vukli Damian Lillard i C.J. McCollum. Lillard je zabio 25, a McCollum 23 poena. Kod Clippersa svi zabijali podjednako, ali nedovoljno. Istaknuli su se Lou Williams i Talijan Danilo Gallinari koji su zabili po 20 koševa.