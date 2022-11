Prvak FNC-a dobro se predstavio u kavezu Cage Warriorsa: Bagi izgubio podijeljenom odlukom

Prvak FNC-a u perolakoj kategoriji Daniel Bažant (31, 7-4) odradio je čvrste tri runde protiv Francuza Morgana Charrierea (27, 17-9-1) i nakon jako dobre predstave izgubio podijeljenom odlukom sudaca na debiju u kavezu Cage Warriorsa. Bilo je gusto, odlično se Bažant dizao nakon rušenja, pogađao u stojci i preokretao situaciju na parteru, ali očito su rušenja presudila na stranu Francuza kod dvojice sudaca, dok je jedan dao pobjedu pulskom borcu.

Pod vodstvom Zelga Galešića uz karakteristične taktove Psihomodo Popa ušao je Bagi do kaveza, a tamo je pokazao zašto je prvak perolake kategorije najbolje MMA organizacije u ovom dijelu Europe. Odmah na startu prve runde zakačio je dobar low kick Charriere, ali brzo se Bažant dignuo nakon što je pao. Krenuo je tad tražiti pulski borac pukotine u bloku Francuza, a onda ga je bez potrebe i nespretno prstima u oko zakačio Charriere i još ga raskrvario na nezgodnom mjestu pa se meč malo pauzirao.

Nastavio je ubrzo borbu pulski borac, a nakon dvije minute uspio je Charriere doći na parter iz drugog pokušaja, nakon što je prvi neutralizirao Bažant. Pokušavao je sad Morgan gađati glavu borca iz Trojana, dok je 'Bagi' slušao trenera Zelga Galešića sve do kad nije došao na noge. A 40 sekundi prije kraja došao je Bažant u prebačaju do side mounta i laktovima gađao Francuza iz blizine do kraja runde.

Foto: Sasa Miljevic/PIXSELL

Vatreno je bilo i na startu druge runde, imali su nekoliko dobrih izmjena borci, a Bažant se raspoloženo kretao i dobro obranio rušenje. Nakon što je ipak završio na leđima, dobro je pogodio lakat u glavu Francuza, pridigao se, a onda je opet završio na podu, ali ponovno se brzo dignuo – pa završio na podu. A nakon što je Charriere pokušao doći do full mounta, odlično ga je okrenuo Bažant i nekoliko puta dobro kaznio prije kraja runde.

Jako smo dobar meč gledali, a na startu treće runde dobar je direkt prošao na bradu Francuza. A bio je to pravi festival udaraca, odličnu smo makljažu gledali iduću minutu, a onda se Francuz bacio u noge Bagiju i srušio ga, ali opet ga je preokrenuo pulski borac. Do kraja smo gledali meč pun preokreta u parteru, a odličnu je predstavu pružio hrvatski borac što su potvrdili i komentatori, čekala se samo odluka sudaca.

Podijeljenom sudačkom odlukom slavio je francuski borac, a time nije bio zadovoljan ‘Bagi’. No, odličan je meč odradio prvak Fight Nation Championshipa i zasigurno zaintrigirao velike organizacije. Potvrdio je to i UFC-ova zvijezda Paddy 'The Baddy' Pimblett (27, 19-3) komentirao da je ovakvom izvedbom pulski borac svakako zaslužio povratak u kavez organizacije iz koje je izašao on, Conor McGregor (34, 22-6) i mnogi drugi

Najčitaniji članci