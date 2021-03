Nakon četiri godine Francis Ngannou (34) dobio je priliku za teškaški pojas, a borbu protiv Stipe Miočića je shvatio maksimalno ozbiljno. Kamerunac je u potpunosti zasluženo detronizirao američkog borca hrvatskog porijekla te nokautom postao novi teškaški prvak.

Još u ringu je Ngannou pokazao koliko poštuje Stipu. Dok su prilazili centru oktogona na proglašenje pobjednika, Kamerunac mu je poručio da mu je bila čast boriti se s njim i da je izvukao ono najbolje iz njega. I pokazao je manire pravog prvaka, bez ikakvog naslađivanja i iskorištavanja tuđe boli.

Kamerunski borac se oglasio i na Instagramu prvi put nakon pobjede, a tamo je još jednom govorio samo najbolje o Miočiću.

- Konačno sam ugrabio pojas i to će potrajati. Ovo ovdje je više od pojasa, ovo je simbol nade i predanosti koji vam pokazuje koliko daleko možete otići ako vjerujete u sebe. Nije bitno koliko zaostajete, na koliko prepreka nailazite na tom putu (a vjerujte mi, može ih biti bezbroj), uvijek možete to prevladati i postići svoj cilj. Jedino ograničenje koje imate ste vi sami i ništa drugo. Želim se vam se od srca zahvaliti navijačima, obitelji. Hvala vam na tome što ste mi pomogli da ostvarim ovaj san čak i u trenucima kada sam se osjećao iscrpljeno. Hvala vam što ste me motivirali kada sam bio umoran i što ste me gurali kada sam zapeo. Svi smo povezani u ovome i više ne možete pobjeći - napisao je Ngannou pa se zahvalio Miočiću.

- Hvala i mom protivniku Stipi Miočiću što je bio sjajan prvak. Bila mi je i uvijek će mi biti čast s tobom podijeliti oktogon. Hvala i čovjeku iza kulisa Marquelu Martinu, mojim trenerima Ericu Nicksicku i Deweyu Cooperu na svom napornom radu i odricanju. Hvala mom Xtreme Couture timu i svim timskim kolegama. I još jednom hvala mom bratu Kamaruu Usmanu - završio je Ngannou.

On je u ovome trenutku najbolji teškaš današnjice i to treba priznati koliko god nas sve zabolio Stipin poraz. Ngannou više ni blizu onaj isti borac iz 2017. godine kada je izgubio od Miočića u borbi za pojas.

Bio je tada klasični 'siledžija', htio je što prije nokautom završiti borbu, no već u drugoj rundi je teško disao, a Stipe je bio pametan i taktikom je došao do pobjede. No ovaj put je sve bilo drugačije. Ngannou je u posljednje četiri borbe prije Miočića proveo manje od dvije minute te je nokautirao Juniora dos Santosa, Jairzinha, Blaydesa i Velasqueza.

Svi poznamo njegovu moć nokauta, ali ovaj put se morao pripremiti na nešto drugo. Analizirao je prvu borbu s Miočićem te se fantastično pripremio. Nije mu dopuštao rušenja, nije išao u nagle nalete i bezvezna umaranja, čekao je i znao je kada napasti sa svojim maljevima. Iskoristio je protivnikovo otvaranje u drugoj rundi i sjajnim nokautom došao do velike pobjede.

Tek su mu 34 godine i ako ovako nastavi, teško je vjerovati da ga netko može detronizirati. Ako i hoće netko, vjerujemo da će to biti Stipe.