Prvi Amerikanac zaigrao je za Hajduk, a tek mu je 17: Trener mi je rekao 'Igraj kao dijete'

Osjećaj je bio sjajan. Kao dijete sam sanjao da ću zaigrati pred navijačima Hajduka. Volim ovaj klub i odličan je osjećaj što sam mu igrama pomogao, rekao je Rokas Pukštas (17), koji će pobjedu nad Hrvatskim dragovoljcem 2-1 pamtiti do kraja života jer je debitirao za seniore "bilih".

Radi se o veznjaku rođenom u Oklahomi koji ima američko državljanstvo i nogomet je počeo je trenirati u Barceloninoj akademiji u Sjedinjenim Državama. Prošao je i kroz kamp Manchester Uniteda, a Hajduk ga je doveo u Split 2020.

- Hvala stručnom stožeru i igračima na pomoći, puno su me podržali u ova četiri mjeseca, koliko sam trenirao s prvom momčadi. Napokon sam dobio priliku i sretan sam zbog toga - kazao je Pukštas, prvi Amerikanac koji je zaigrao za Hajduk.

Upravo ga je Valdas Dambrauskas uz sportskog direktora Mindaugasa Nikoličiusa promovirao u prvu momčad Hajduka, proradila je litavska veza jer Pukštas po roditeljima ima i putovnicu Litve. Oni su također bili sportaši. Otac Mindaugas (43) bio je maratonac, nastupio je na Olimpijskim igrama u Ateni 2004. Majka Živilė Pukštienė (42) bavila se troskokom.

- Imam dobar odnos s trenerom. Rekao mi je: "Smiri se i igraj svoju igru kakvu si igrao kao dijete, udahni dobro i idi korak po korak. Fokusiraj se na prve dvije minute i onda napreduj" - kazao je Rokas, koji ima i sestru Gabiju.

Igrao je već u prijateljskim utakmicama, ali povjerenje u službenoj, dok je Hajduku igrala samo pobjeda u borbi za vrh, ipak je nešto drugo.

- Ovaj mi je nastup iskorak u pravom smjeru. Dobro je što smo osvojili tri boda iako ovo nije bila najbolja utakmica. Pokazali smo da do zadnje minute možemo igrati na pobjedu, to pokazuje snagu momčadi. To je bila sjajna prilika da se pokažem i nadam se da je prva od mnogih utakmica. Sad se okrećem idućoj. Iskustvo je bilo sjajno, ali sad gledamo prema sljedećoj utakmici - kazao je Rokas.

Mladi je reprezentativac SAD-a, a osim njega, Amerikanci u HNL-u bili su Eric Kuster (Čakovec, 2000/01.), Erik Lukin (2001/02.), Christopher Greer (Cibalia, 2003/04.) i Johann Smith (Rijeka, 2009/10.).

- Rokas je igrač kojeg je klub doveo u procesu selekcije putem talent skautinga još 2020. godine, a u dosadašnjem periodu provedenom u našoj Akademiji postigao je značajan napredak u svim segmentima nogometne igre. Prema svim karakteristikama koje prikazuje na terenu, ali i izvan njega, radi se o kvalitetnom, razvojnom i perspektivnom igraču. Modernom profilu centralnog i ofenzivnog veznog igrača. Bit će mu potreban određeni period adaptacije na seniorski nogomet, odnosno plansko uvođenje u igru u određenim utakmicama, ali taj proces vjerojatno neće biti dugotrajan zbog njegovih igračkih kvaliteta i mentalnih karakteristika - rekao je Nikoličius o wonderkidu Rokasu.

Pukštas je u ožujku produžio ugovor s "bilima" do siječnja 2025. i, nadaju se navijači, najbolje od njega tek slijedi.

Osim njega, debitirao je i godinu mlađi Roko Brajković koji je ove sezone nastupao za tri kategorije, kadete, juniore i seniore. Sa 16 godina i 300 dana jedan je od najmlađih Hajdukovih debitanata, a prošao je sve uzrasne kategorije u poljudskoj školi.

