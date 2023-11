Prvi čovjek Zvezde: Sačekali su ih i udarali nogama! Navijači Zadra odgovorili: Čoviću, lažove

Ne stišava se bura nakon huliganskog napada na delegaciju košarkaškog kluba Crvena zvezda u subotu navečer u Zadru, dan uoči utakmice ABA lige. U dva odvojena napada ozlijeđeni su član upravnog odbora Zvezde i njegov prijatelj, kao i snimatelj i novinar portala MozzartSport koji su završili na šivanju. Dvojica napadača su privedena u subotu, a još nekoliko u nedjelju.

ABA liga oglasila se pola sata iza ponoći priopćenjem koje prenosimo u nastavku:

Nakon šokantnih scena koje su se u subotu navečer dogodile u Zadru i napada na novinare i članove delegacije Crvene zvezde Meridianbet uoči utakmice sedmog kola AdmiralBet ABA lige između Zadra i Crvene zvezde Meridianbet, ABA liga j.t.d. oštro osuđuje svaki vid nasilja te rasnu, spolnu, vjersku, nacionalnu i svaku drugu diskriminaciju.

ABA liga j.t.d. pridružuje se apelima Zadra i Crvene zvezde Meridianbet upućenih MUP-u RH, s namjerom da se što prije ispitaju svi detalji napada, a organizatori i počinitelji incidenta uhite i procesuiraju u u skladu sa zakonima Republike Hrvatske u kojoj su se napadi dogodili.

Ujedno, kroz komunikaciju s klubovima i ostalim čimbenicima sigurnosti, ABA liga j.t.d. učinit će sve da utakmica 7. kola između Zadra i Crvene zvezde Meridianbet prođe bez ijednog incidenta i da svi zajedno još jednom pokažemo da se radi o izoliranom slučaju koji baca sjenu na sve postulate ABA liga j.t.d. i temeljima na kojima je nastala.

Uvjereni smo da ćemo zajedno pobijediti u ovoj borbi i da će, kao i do sada, ABA liga nastaviti spajati, a ne dijeliti ljude.

Predsjednik Crvene zvezde Nebojša Čović u javljanju za TV Prvu objasnio je što se dogodilo.

- U Zadar je stigla ekipa iz Barcelone s oko 25 naših simpatizera. Slikali su se, tipkali i pratili na aerodromu. Novinari su bili u jednom hotelu, član uprave i prijatelj u drugom hotelu. Prvo su sačekali novinare, koji nisu provocirali, napali su ih maskirani napadači. Potom su napadnuti član uprave i prijatelj. I njih su napali maskirani napadači, udarali su ih nogama - rekao je Čović i dodao:

- Mjere koje su trebale biti poduzete nisu poduzete jer su se 8. studenog oglasili navijači zadarskog Tornada i najavili da će "njihov žar i energija braniti teren". Zadar i Zvezda imali su niz utakmica i u Beogradu i ovdje i nikad nismo imali problema. Upozorili smo i ABA ligu, vrlo inertno su reagirali na tu objavu 8. studenog. Vidim da su noćas tek oko 1 sat dali priopćenje na engleskom.

Ovo je priopćenje koje je zasmetalo Zvezdi:

Radi se o priopćenju neslužbene stranice zadarskih navijača, a ne navijačke skupine Tornado. Oni, pak, tvrde da u Hrvatsku nije stiglo samo vodstvo kluba, nego i navijači koji su na euroligaškoj utakmici u Barceloni uzvikivali "Kosovo - Srbija". Podsjetimo, na utakmicama regionalne lige zabranjen je dolazak navijača iz Hrvatske u Srbiju i obrnuto.

POGLEDAJTE VIDEO:

- Degutantno je, ali nije naše da širimo paniku i mržnju, nego da pokušamo odigrati utakmicu. U našoj delegaciji ima puno djece od 13 do 15 godina, ali ne znam što su u Zadru očekivali da će biti navijača. Hrvatska policija se nakon incidenta korektno ponijela. Samo da napomenem, znate što bi se dogodilo da se ovo dogodilo negdje u Srbiji? Hrvatska bi sigurno tražila sankcije. U Zadru igra i bivši igrač Zvezde, Srbin Arijan Lakić - rekao je predsjednik Zvezde.

Iako su prvotno zatražili da se igra bez navijača, od toga neće biti ništa.

- Zvezda nikad nije bježala s terena, izaći će i igrati. Ali ta utakmica mora biti u sportskim okvirima bez vrijeđanja i ništa nesportski. A to tko će izgubiti za zelenim stolom, ako se to i dogodi, to će ići u prilog nekom drugom. Zvezda će igrati utakmicu, ali će voditi računa o sigurnosti i hoće li biti vrijeđanja. Sva je odgovornost na ABA ligi, direktoru Cvetkoviću i Miliji Vojnoviću. Svi su oni dobro plaćeni i trebaju raditi svoj posao. Tornado se osjetio prozvanim nakon utakmice s Megom u Beogradu prošli tjedan zbog suđenja. To nema nikakve veze s nama, čak je i trener Zadra dao korektnu izjavu. Ako punite dvoranu da biste vršili linč i harangu, onda neka oni igraju igre i igrice - rekao je Čović i otkrio stanje ozlijeđenih:

- Novinarima su sanirane ozljede šavovima, a član upravnog odbora i njegov prijatelj su završili na snimanju, ali im nisu slomljena rebra jer su ih udarali na zemlji. Svi su oni smješteni u hotelu u kojem je Crvena zvezda i sigurno će ih dopratiti na utakmicu. Moram podvući da je hrvatska policija bila korektna, ali mora se znati da ovo nije izoliran incident. Napadači su se identificirali u priopćenju 8. studenog kad su sve ovo najavili.