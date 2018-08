Prvi favoriti: Braća Sinković su uvjerljivo izborila finale EP-a

Hrvatski veslači braća Martin i Valent Sinković plasirali su se u petak u finale dvojca na Europskom prvenstvu u veslanju koje se održava u Glasgowu s najboljim vremenom polufinala 6:22.180.

Braća Sinković su preuzela vodstvo na početku utrke i nisu ga ispuštala od kraja stigavši do prvog mjesta s vremenom 6:22.180 tako da su iza njih ostali Rumunji Marius Vasile Cozmiuc i Ciprian Tudosa (6:23.520) koji su jučer imali najbolje vrijeme kvalifikacija. Iz te prve skupine plasman u finale ostvarili su i Srbi Nenad Bedik i Miloš Vasić koji su bili treći s vremenom 6:23.790.

FINALS tomorrow at 11:30 a.m. (cro time 12:30)🎉 You can follow it on @HRTsport, @Eurosport and @WorldRowing official website 💪 #Glasgow2018 #sinkovicbrothers #ERChamps #TheMoment pic.twitter.com/X7r3GQxQWK