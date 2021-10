Hrvatski tenisač Ivan Dodig se s Brazilcem Marcelom Melom plasirao u polufinale muških parova na ATP turniru iz serije "Masters 1000" u Indian Wellsu, oni su u četvrtfinalu nadigrali Talijane Fabija Fogninija i Lorenza Sonega sa 6-3, 4-6, 10-8.

Dodig (36) i Melo (38) su u razdoblju od 2012. do 2016. godine osvojili pet turnira, među kojima i Roland Garros 2015. te tri "masters 1000" naslova, prije no što su raskinuli suradnju te u posljednje vrijeme igrali s različitim partnerima. No, u Indian Wellsu su pokazali kako se odlično slažu i nakon gotovo pet godina stanke.

Ono što je obilježilo ovaj meč, bile su dvije situacije, identične. Fognini je, naime, dva puta, jednom u drugom gemu, a drugi put u drugom setu, pogodio Mela u međunožje. Za prvi se put ispričao, a za drugi - proslavio! Jasno, Talijan se samo dobro našalio, nije bilo tu nikakve zle krvi ili slično. I Brazilac je to dobro prihvatio.

Video možete pogledati OVDJE.

Suparnici Dodigu i Melu u polufinalu bit će Australac John Peers i Slovak Filip Polašek koji su još u srijedu u četvrtfinalu svladali najbolji par svijeta, Nikolu Mektića i Matu Pavića. Zanimljivo, početkom ove godine Dodig je upravo s Polašekom osvojio Australian Open.

U muškom pojedinačnom turniru Britanac Cameron Norrie i Bugarin Grigor Dimitrov čine prvi polufinalni par. Norrie je četvrtfinalu deklasirao Argentinca Diega Schwartzmana sa 6-0, 6-2, dok je Dimitrov (30) imao mnogo teži posao protiv Poljaka Huberta Hurkacza svladavši ga sa 3-6, 6-4, 7-6 (2).

U preostala dva četvrtfinala u petak će igrati Amerikanac Taylor Fritz i Nijemac Alexander Zverev te Gruzijac Nikoloz Basilašvili i Grk Stefanos Tsitsipas.

U konkurenciji tenisačica polufinale su izborile Tunižanka Ons Jabeur i Španjolka Paula Badosa koje su se tako pridružile Bjeloruskinji Viktoriji Azarenki i Latvijki Jeleni Ostapenko. Jabeur je bila bolja od Estonke Anett Kontaveit sa 7-5, 6-3, dok je Badosa nadigrala Njemicu Angelique Kerber sa 6-4, 7-5.