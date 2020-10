'Prvi put u 30 godina možemo na Euro i onda se pojavim - ja'

Rijekin stoper Darko Velkovski živi dane trijumfa, s Rijekom u Europi, a s Makedonijom u europskim kvalifikacijama. Protiv Kosova je bio makedonski junak, ali tek nakon što se malo tresao u ulozi tragičara

<p>Makedonci su na korak do prvog plasmana na veliko natjecanje! A u prvom planu - 'Riječani'. I za vrijeme i nakon utakmice. <strong>Sjeverna Makedonija</strong> vs <strong>Kosovo</strong> 2-1.</p><p>Još jedna utakmica (gostovanje kod Gruzije) i ako to prođu - evo ih na Euru! A bilo im je s Kosovom jako napeto...</p><p><strong>Pogledajte video: Vatreni su odavno na Euru, mi igramo prijateljske</strong></p><p>Počelo je lijepo, komotno i sigurno. Već nakon 15 minuta 1-0, autogolom <strong>Benjamina Kolollija</strong>. Makedonci u 3-5-2, s <strong>Pandevom</strong> i <strong>Nestorovskim</strong> u napadu, <strong>Ademi</strong> u vezi, <strong>Ristovski</strong> na desnom boku, <strong>Velkovski</strong> zapovjednik obrane.Ali... 15 minuta kasnije, Rijekin stoper Darko Velkovski i golman <strong>Stole Dimitrievski</strong> amaterski su si složili frku, Kosovar <strong>Florent Hadergjonaj</strong> im zahvalio, poslužio se loptom koju su njih dvojica gledali čekajući da ovaj drugi reagira pa ju poslao u praznu mrežu.</p><p>- Strašno. Dvjesto stvari mi je prolazilo kroz glavu. Prvi put u 30 godina možemo na Euro i onda ja zeznem stvar! - pričao je Velkovski poslije utakmice. Presretan. Jer nedugo potom, već u 33', baš je on jedan ubačaj iz slobodnjaka s lijeve strane glavom fantastično pospremio u mrežu Kosova za, pokazalo se: konačnih, 2-1.</p><p><strong>Bubnjar Ristovski predvodi slavlje nakon pobjede!</strong></p><p>Dare živi dane trijumfa, s Rijekom u Europi, a s Makedonijom u europskim kvalifikacijama. Ispao je makedonski junak. Nakon četiri minute horora u ulozi tragičara.</p><p>- Ne mogu opisati tu sreću, taj osjećaj nakon što sam zabio gol. Kosovo je jako nezgodan protivnik. Brzi su, jaki iz kontre, a zapravo vrlo napadački orijentirani. Mogli smo zabiti i treći, ali i muški izdržali njihove napade. OK, prvi dio posla je završen, a sad su sve misli okrenute prema Gruziji. Idemo i to pobijediti pa narodu pokloniti tu radost da i Makedonci odu na Euro - rekao je Velkovski nakon utakmice.</p><p>Gruzija i Sjeverna Makedonija u Tbilisiju igraju 12. studenog u Tbilisiju od 18 sati. 'Ajmo, Makedonci!</p><p><em>Nismo u mogućnosti objaviti vezani videozapis zbog ograničenja vezanih uz prava emitiranja na internetu. Video možete pogledati <a href="https://www.youtube.com/watch?v=W3aVe_bvyi4" target="_blank">OVDJE</a>.</em></p>