Prvi put u povijest u Njemačkoj će se igrati NFL: Nastupa i Brady

Profesionalna liga američkog nogometa (NFL) objavila je da će 13. studenoga u minhenskoj Allianz Areni igrati Tampa Bay Buccaneersi predvođeni sedmerostrukim osvajačem Super Bowla Tomom Bradyjem i Seattle Seahawksi. Bit će to prva utakmica ligaškog dijela sezone NFL-a koja će se igrati u Njemačkoj.

Još četiri utakmice u sezoni 2022/23. bit će odigrane izvan SAD-a, od čega tri u Londonu. Na Tottenhamovom stadionu će se odigrati dvije utakmice, 2. listopada sučelit će se New Orleans Saintsi i Minnesota Vikingsi, a tjedan kasnije Green Bay Packersi i New York Giantsi. Igranje u Londonu za Saintse, Vikingse i Giantse nije nikakva novost, to će im biti treći posjet britanskoj prijestolnici, dok će Packersi prvi puta igrati u Londonu.

Osim dvije utakmice na Tottenhamovom stadionu još jedna će se odigrati na Wembleyju, kada će se 30. listopada susresti Denver Broncosi i Jacksonville Jaguarsi.

Također, Mexico City će ugostiti utakmicu San Francisco 49ersa i Arizona Cardinalsa 21. studenoga. Bit će to susret klubova koji su prvi odigrali ligašku utakmicu izvan SAD-a, kada ih je 2005. na stadionu Azteca gledalo 103.467 navijača.

Najčitaniji članci