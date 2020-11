Krenule su smjene na Poljudu: Mario Stanić više nije savjetnik!

Predsjednik Jakobušić u razgovore je krenuo po vertikali. Sa Stanićem se razišao, a sada slijede razgovori sa sportskim direktorom Kepčijom te onda i s Harijem Vukasom...

<p>Uoči utakmice u Puli sastali su se novi predsjednik Hajduka <strong>Lukša Jakobušić</strong> i savjetnik <strong>Mario Stanić</strong>. Tema sastanka bila je samo jedna, Jakobušić je od Stanića tražio objašnjenje rezultatske krize te rješenje i plan kako iz nje izaći.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Mario Stanić više nije savjetnik u Hajduku</strong></p><p>I Jakobušića i sve navijače intrigira kako to da nitko iz stručne piramide još uvijek nije preuzeo odgovornost za aktualno stanje, prije svih sam Stanić koji je na vrhu stručne piramide.</p><p>Stanić očito nije znao objasniti krizu koja je pogodila splitski klub pa se novi predsjednik odlučio razići s njim.</p><p>- Mario <b>Stanić</b> od danas više nije savjetnik predsjednika Uprave HNK Hajduk za sportsku politiku i više neće obavljati nikakvu funkciju u Klubu. Gospodinu Staniću želimo puno sreće i uspjeha u daljnjoj karijeri - objavio je klub na svojoj stranici.</p><p>Bivši 'vatreni je stigao prošle godine zajedno s Ivanom Kepčijom kao rješenje za Hajdukove probleme, ali na kraju odlazi nakon teškog razdoblja u kojem su Splićani izgubili u tri prvenstvena ogleda zaredom, a presudila mu je Istra.</p><p>Plan za izlazak iz krize na Poljudu i dalje traže. Hajduk je u subotu izgubio od posljednje Istre u Puli i tako potonuo još dublje. Mario Stanić je postao bivši, a pitanje je hoće li i kada njegovim putem sportski direktor Ivan Kepčija i trener Hari Vukas. Predsjednik Jakobušić u razgovore je krenuo po vertikali. Sa Stanićem se razišao, a sada slijede razgovori sa sportskim direktorom Kepčijom te onda i s Harijem Vukasom.</p><p>Upravo je potonji poveo momčad na popodnevni trening, a obzirom na još nema odluke o njemu i Kepčiji, moguće je da će oni ostati do utakmice s Osijekom.</p><p>Ako je suditi po raspoloženju navijača, teško je da Hari Vukas može dobiti još jednu priliku voditi Hajduk u dužem razdoblju, a i pitanje je njegovog autoriteta u svlačionici jer već svi naveliko pričaju o njegovoj smjeni i potencijalnim nasljednicima. Navijači bi najviše voljeli vidjeti Matjaža Keka, no pitanje je koliko bi on u ovom trenutku, kada ga čekaju tri ogleda s reprezentacijom Slovenije, želio odmah preuzeti vruću klupu Hajduka. </p><p>Spominju se, kao želja, trener Lokomotive Goran Tomić te bivši Hajdukov igrač Goran Sablić...</p>