Izbornik Zlatko Dalić za pripreme je izabrao dvije različite momčadi. Jednu protiv koje ćemo pobjedom podići samopouzdanje i drugu koja će simulirati Englesku. Prva je Armenija, druga Belgija.

Momčad Armenije trenutačno je 99. na Fifinoj ljestvici i cijela reprezentacija koja je doputovala u Hrvatsku vrijedi tek 15 milijuna, što je upola manje od, primjerice, Andreja Kramarića, čija je vrijednost 30 milijuna eura.

Hrvatska nikad u povijesti nije igrala protiv Armenije, niti u prijateljskoj niti u natjecateljskoj utakmici. Kad smo već kod vrijednosti, Armenija je kući ostavila najboljeg i najvrednijeg igrača Henriha Mhitarjana, koji ne vjeruje da nije u sastavu za ovaj susret.

- Iznenadio sam se vidjevši da nisam pozvan za dvije pripremne utakmice. Nije mi jasno zašto, ali reprezentaciji želim sve najbolje - rekao je najbolji armenski igrač.

Službeni razlog je odmor od naporne sezone, iako je Mhitarjan rekao da nije umoran. No to su njihovi problemi, hrvatski su kako u napadu rasporediti Kramarića, Rebića, Petkovića, a da ne bude nezadovoljnih. Rebić je imao sitnih problema s ozljedom, no Ante kaže da je sve u redu. No poznavajući Dalića, teško će riskirati s Rebićem 12 dana prije prve utakmice na Euru. I to protiv Engleske...

Uostalom, izbornik Dalić imao je malo vremena za taktičko uigravanje jer je u Rovinju bilo tek 11 igrača, a reprezentacija se kompletirala tek u petak. Nakon utakmice protiv Armenije Dalić će igračima dati slobodno u srijedu i četvrtak, a 6. lipnja nas na stadionu kralja Baudouina u Bruxellesu čeka “generalka” protiv Belgije, momčadi koja će simulirati Englesku i koja će nas dočekati s najvećim zvijezdama, kao što su Courtois, Hazard, Lukaku, De Bruyne...

Mali problem za izbornika Martineza je loša forma Edena Hazarda, koji nije ni sjena igrača iz Chelseaja ili Svjetskog prvenstva iz Rusije. S druge strane, njegov suigrač u Realu i kapetan Hrvatske Luka Modrić proglašen je za najboljeg igrača Real Madrida ove sezone...