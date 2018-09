Modrić sjajno asistirao u 'trici' Reala te je prestigao Puškaša

ŠOK ZA JUVE

U utakmici skupine H između Valencije i Juventusa hladan tuš za goste pripremio je Cristiano Ronaldo. Neopreznim startom je već u 29. minuti zaradio crveni karton i ostavio svoju momčad s igračem manje. Ne samo da mu je to prvi crveni karton u Ligi prvaka u cijeloj karijeri, nego će zbog njega, po pravilima, propustiti iduće dvije utakmice - one protiv Young Boysa kod kuće i Manchester Uniteda na Old Traffordu, stadionu na kojem je proveo značajan dio svoje karijere.

Ipak, Juventus je na samom kraju prvog poluvremena uspio doći do vodstva. Za 1-0 je iz penala zabio Miralem Pjanić.