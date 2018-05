Prvi trening reprezentacije: Mi živimo za susret s Nigerijom...

Hrvatska nogometna reprezentacija održala je u nedjelju ujutro prvi trening na igralištu Valbruna u Rovinju gdje su Vatreni stigli u subotu i boravit će do iduće 2. lipnja kada će iz pulske Zračne luke krenuti na prvu pripremnu utakmicu protiv Brazila.

Nakon treninga na prvom "briefingu" s novinarima pojavili su se Josip Pivarić i Filip Bradarić koji su istaknuli važnost ovih priprema za nastup na svjetskoj nogometnoj smotri.

- Cilj nam je što bolje pripremiti se za ono što nas očekuje u Rusiji. U Rovinju će naglasak zasigurno biti stavljen na fizičku pripremu svih igrača. Uzbuđen sam i zapravo jedva čekam da sve to počne, da se sve konačno zakotrlja - kazao je Pivarić koji je, osvrnuvši se na finale Lige prvaka u kojem je sinoć u Kijevu Real pobijedio Liverpool sa 3-1, naglasio kako su dvije situacije obilježile tu utakmice i to ozljeda Salaha te dvije velike pogreške vratara Liverpoola.

- Vjerujem da nije došlo do ozljede Salaha, Real ne bi došao tek tako do pobjede. Uostalom, vidjelo se to u prvih dvadeset minuta utakmice gdje su Redsi bili čak i bolji - istaknuo je Pivarić, dodavši kako su Luka Modrić i Dejan Lovren bili na svojoj razini.

- Nismo se čuli prije utakmice, nije bilo poruka. Svaki igrač prije tako važne utakmice mora imati svoj mir - dodao je Pivarić.

Govoreći o sezoni u dresu kijevskog Dinama, Pivarić je izrazio zadovoljstvo svojoj igrom te je istaknuo da se brzo prilagodio na novi klub gdje je dobro prihvaćen.

- Sve u svemu trebao biti zadovoljan jer sam došao u novi klub gdje sam se brzo prilagodio, kako ja na ekipu tako i suigrači na mene. Nije jednostavno promijeniti sredinu, no odigrao sam cijelu sezonu, propusti sam dvije-tri utakmice. Zdravlje me dobro služilo, nametnuo sam se i čvrsto držim svoju poziciju - istaknuo je Pivarić.

Na pitanje s koje pozicije ulazi u reprezentaciju, Pivarić je odgovorio kako je "to pitanje za izbornika Dalića".

- To je pitanje za izbornika. Svaki igrač želi igrati, trenirat ćemo i boriti se za mjesto. Reprezentacije je mjesto gdje igrači trebaju staviti svoj ego sa strane. Svi moramo biti podrška svakom igraču, za uspjeh su bitni svi, ne samo njih jedanaest - rekao je.

Govoreći o očekivanjima na svjetskom prvenstvu Pivarić je ustvrdio kako je najbitnije proći skupinu odnosno prvi susret protiv Nigerije.

- Svi živimo za tu utakmicu, dat ćemo svoj maksimum za dobar rezultat. To bi nam puno značilo za samopouzdanje i atmosferu u reprezentaciji - poručio je Pivariić.

Filip Bradarić je istaknuo kako je iznimno sretan što je u društvu najboljih svjetskih nogometaša.

- Za jednog igrača HNL-a ući u takvu konkurenciju je velika stvar. Maksimalno sam spreman, zdrav sam i vjerujem da imamo šansu za veliki rezultat. Naravno da se nadam da ću ovu šansu iskoristiti i da ću dobiti priliku protiv Brazila i Senegala jer vjerujem da me izbornik nije slučajno pozvao. Iza mene je jedna dobra sezona, a sada sam spreman za jedan novi iskorak - istaknuo je Bradarić.

- Veseli me činjenica što ću braniti boje reprezentacije. Na svjetskom prvenstvu će za mene svaki dan biti ispunjavanje snova. Za to radiš, za to igraš, za to živiš - zaključio je Bradarić.