I Federer će doći na Šalatu?! Modrić ljutit: Suđenje je grozno

Zagreb je jučer doživio, nadamo se tek prvo izdanje, humanitarnog spektakla Gem Set Hrvatska. Velikani hrvatskog sporta na Šalati su zaigrali tenis, sve u cilju kako bi se skupio novac za izgradnju igrališta u sklopu OŠ Tordinci.

Hrvatski sportaši još su jednom pokazali veliko srce, svi skratili svoj odmor, pa na gotovo +40 satima igrali tenis, potpisivali autograme, slikali se s najmlađima.

Pogledajte fotogaleriju:

A na Šalati su bili svi; svjetski nogometni viceprvaci (Modrić, Mandžukić, Perišić, Lovren, Kramarić, Kovačić), NBA košarkaši (Bogdanović, Šarić), osvajači Grand Slam turnira (Čilić, Majoli, Pavić, Dodig), osvajači olimpijskih medalja (Ljubičić, V. Sinković), medalja s europskih i svjetskih prvenstava (Možnik), ikone hrvatskog sporta (Klasnić), vaterpolist Miloš, dok su tenis još predstavljali Kostanić, Mektić, Škugor, Lukas, Zovko, Delić, pa i onaj najmlađi -Najveći talent hrvatskog tenisa, 14-godišnji dječak o kojem će se još pričati, budite uvjereni. Patrik Jurina je na koncu s Marijom Mandžukićem i osvojio turnir, no rezultat je najmanje bitan. Važna su djeca, važan je novac koji se skupio za izgradnju igrališta OŠ Tordinci. I važna je ideja, čudesna humanitarna ideja. Kojem za ovaj turnir - kapa do poda.I na tribinama je bilo poznatih, od predsjednice RH, nogometnog izbornika, do brojnih sadašnjih sportaša (Ana Konjuh, Dina Levačić, Duje Čop, Tin Srbić, Sara Kolak, M. Sinković) i bivših (Dubravko Šimenc, Dalibor Bagarić) sportaša. Tribine su očekivano bile krcate, navijalo se za sve, ali najveće oduševljenje izazivali su Modrić i Mandžukić.A Mario Mandžukić je - posebna priča. Bivši hrvatski reprezentativac ozbiljno se spremao za ovaj turnir, posljednjih dana dvaput dnevno trenirao uz privatnog trenera, a to se osjetilo i na terenu. Mandžo je oduševljavao potezima, voleji mu očito idu na nogometnom, ali i teniskom terenu. Luka Modrić je opet bio "čarobnjak", iz takta ga je izbacilo tek suđenje -

- Ne želim komentirati suđenje..., ali ono je bilo katastrofalno - rekao je poslije finalnog dvoboja dobro raspoloženi Luka Modrić, pa odmah nasmijao okupljene.

Luka Bulić je bio strog sudac, kažnjavao je Čilića i mladog Jurina koji su snažnim udarcima u finalu pokušavali "ozlijediti" Mandžukića i Čilića. Smijeha i spektakla nije nedostajalo, ljude su zabavljali i Bogdanovićevi servisi s "petog kata", sve je proteklo u čudesnoj atmosferi. I ovo je tradicija koju treba sačuvati, koju treba zadržati godinama.



U jednom trenutku su iznad Šalate počeli preletavati avioni, Tarik Filipović je kao voditelj programa zamolio Mandžukića da ih ne gađa servisom, a Luka Bulić predsjednicu RH Kolindu Grabar-Kitarović upitao "je li sve sigurno za nastavak finala". I time vidno nasmijao prisutne.

Sportaši su "ginuli" na +40, a najgore je prošao Ivan Ljubičić koji je u jednom sudaru s žičanom ogradom i nastradao. Kako sam kaže "nešto je puklo u ruci"...

- Ma sve je prošlo sjajno, a kada gledam sve sportaše koji su se pojavili ovdje, najbolje je da sam se ozlijedio ja, haha. Vjerujem, stvarno vjerujem da će ovo postati tradicija, da ćemo se svake godine organizirati, pa pomoći nekome u humanitarnoj akciji - rekao je Ljubičić, danas trener velikog Rogera Federera:

- Tko zna, možda sljedeće godina na Šalatu dođe i Roger, sve je moguće - rekao nam je Ljubičić.

Marin Čilić je blistao od ponosa, vjerojatno i (donedavno) najbolji hrvatski reket nije očekivao ovakav spektakl. Ovakav odaziv publike, ovakvu sportsku feštu. Marin Čilić sve je "zakuhao" jednom igrom između dva polufinala, svi su sportaši gađali četiri mete, za svaku pogođenu Čilić je iz vlastitog džepa konačnu svotu (za OŠ Tordince) podizao za 200 kuna. Luka Modrić je jednim udarcem pogodio čak dvije mete (loptica se zabila između njih), a samo je taj udarac Čilića koštao tisuću kuna. A sportaši su bili prilično precizni, bilo je tu 80-90 pogodaka u mete.

- Moramo, jednostavno moramo nastaviti s ovakvom tradicijom, zaigrati i sljedeće godine. Znam da će nam biti puno teže, nogometašima je to godina u kojoj je Europsko prvenstvo, ali ovu tradiciju moramo održati. I nastaviti pomagati ljudima. Ponosan sam, od srca se zahvaljujem brojnoj publici, ali i svim sportašima koji su nam uljepšali ovaj dan - za kraj je zaključio Marin Čilić, začetnik cijelog projekta.