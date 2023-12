Prvi u 7 godina: Stoper iz BiH je odbio nositi kapetansku traku duginih boja u Premiershipu

Foto: Reuters/PA/PIXSELL

Svih 20 kapetana u Premiershipu od lige su dobili naputak da trebaju nositi trake u bojama 'Pridea' kao podršku LGBT zajednici od drugog do sedmog prosinca. No, Ahmedhodžić se na to oglušio

Kopiranje linka Sheffield United je izgubio od Liverpoola (2-0) kod kuće, a na terenu ih je kao kapetan predvodio Anel Ahmedhodžić (24), reprezentativac Bosne i Hercegovine koji je rođen u Švedskoj. Dok je Virgil van Dijk s druge strane nosio onu u duginim bojama, Anel je nosio standardnu traku. Foto: LEE SMITH Svih 20 kapetana u Premiershipu od lige su dobili naputak da trebaju nositi trake u bojama 'Pridea' kao dio 'Rainbow Laces' kampanje za podršku LGBT zajednici od drugog do sedmog prosinca. No, Ahmedhodžić se na to oglušio. - Nisam znao da nije nosio. To nije odluka kluba, već osobna odluka igrača - rekao je menadžer Sheffielda Chris Wilder. Foto: CARL RECINE Bilo kako bilo, njegov će klub nastaviti davati podršku takvim akcijama, dok je Ahmedhodžić svoje izabrao. Za vikend je njegova momčad slavila kod kuće protiv Brentforda (1-0), a reprezentativac BiH ponovno je bio kapetan.