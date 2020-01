Prvo Barci, a sad i Valenciji: Budimir im utrpao dva gola!

Kada će taj Dalićev poziv, sigurno se pita hrvatski napadač Ante Budimir (28) koji igra u formi života u Mallorci. Ove sezone je u La Ligi zabio šest golova u 18 utakmica, Barci je na Camp Nou zabio dva, a s njegovim golgeterskim sposobnostima upoznala se i Valencia!

Mallorca je slavila protiv 'šišmiša' 4-1, a sjajni Budimir im je utrpao dva gola u prvom poluvremenu. Rodriguez je u 22. minuti pucao prema golu, a onda je Budimir uklizao, promijenio smjer lopte i poslao ju u mrežu. A onda teški šou.

Foto: ALBERT GEA/REUTERS/PIXSELL/REUTERS/PIXSELL

Mallorca je u 41. minuti povela 3-0 i to nakon sjajne akcije. Predivno su iskombinirali na vrhu šesnaesterca, a onda je loptu dobio Budimir koji je jednog igrača Valencije poslao po ćevape, a onda sjajno utrpao pored nemoćnog Domenecha. Nije, međutim, to bilo sve. Asistirao je potom u 79. minuti Junioru za 4-0, a zabio je i peti gol Mallorce na utakmici, no - bilo je zaleđe...

Mallorci su ovo jako bitni bodovi u borbi za ostanak i to protiv Valencije koja je na sedmom mjestu.

Ante Budimir tako je došao i do osmog gola u sezoni i pokazao da je u ovome trenutku jedan od naših najraspoloženijih napadača te da itekako konkurira za ulazak u reprezentaciju.

On je karijeru započeo u Inter Zaprešiću, igrao je u Lokomotivi, St. Pauliju, a onda je preselio u Italiju gdje je igrao za Crotone i Sampdoriju, a onda je preselio u Mallorcu gdje je krenula njegova nogometna renesansa.