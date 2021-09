Hajdučka obitelj okupila se kako bi čestitali našem Ivanu Kataliniću na vrijednom priznanju, Nagradi Fabjan Kaliterna za životno djelo i rad u sportu. On je u karijeri osvojio 22 trofeja a mi naslov čekamo 16 godina a kup 8 godina. On je vodio Hajduka u Ligi prvaka, čemu i mi težimo. Kad imate rezultate, imate i dobru atmosferu, nama treba dobra atmosfera i zajedništvo da bi napravili dobre rezultate i stigli do cilja.

- Cilj je trofej. Do tog cilja je dugi put i mi želimo da na tom putovanju budemo svi skupa, cijela hajdučka obitelj, a trofej neka bude kruna svega – kazao je predsjednik Hajduka Lukša Jakobušić na druženju s prvotimcima i veteranima kojom prigodom je čestitao legendarnom vrataru i treneru, najtrofejnijoj osobi u povijesti Hajduka – Ivanu Kataliniću, na vrijednom priznanju.

Svaka nagrada je važna, a posebno ova, na kraju karijere. To znači da sam dobro radio, ne samo ja, nego i Hajduk koji je osvajao, što znači da su dobro radili i naši treneri. Drago mi je vidjeti svoje suigrače i bivše igrače koje sam nekad vodio, volio bih da se svi skupa nađemo i dogodine u šestom mjesecu, da Hajduk donese jedan trofej na Poljud. Kup ili prvenstvo, nije bitno, bitan je trofej – uzvratio je Katalinić, kome je kapetan Hajduka uručio dres s brojem jedan, dok mu je u ime veterana drveni sat s grbom Hajduka uručio Frane Bućan, nakon čega su se svi skupa slikali za uspomenu.

Svečanost na Poljudu dolaskom su uveličali brojni veterani Hajduka, od onih najstarijih, Ivkovića, Džonija, Bonačić, Nižetić, Smolčić, preko Krešića, Obilinovića, Borozana, Buterera, Mijača, Cukrova, Primorca, Varvodića, Vučića, Španjića, Ćelića, Šećera, Bogdana, Pralije, Mladinića, Bućana, do najmlađih Puljiza, L. Vučka, Bušića...