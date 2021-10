Kylian Mbappé (22) će kad-tad doći u Real. I sam je to rekao, nedavno je kazao napadač Madriđana Karim Benzema koji u reprezentaciji dijelu svlačionicu sa zvijezdom PSG-a. Nije prošlo puno vremena, a već je praktički došla i potvrda. I to iz usta glavnog aktera. Doduše, Mbappe nije otkrio koja je njegova sljedeća destinacija, ali to je javna tajna.

-Tražio sam odlazak iz kluba ovog ljeta jer u tom trenutku nisam htio produljiti ugovor, a smatrao sam da klub može dobro zaraditi i dovesti kvalitetnu zamjenu. Ne sviđa mi se što su rekli da sam tražio odlazak krajem kolovoza, učinili su da se osjećam kao lopov - rekao je Mbappé za Radio Monte Carlo.

Paris Saint Germain je doveo Mbappéa 2017. na posudbu uz obavezni otkup ugovora, a sve ga je to koštalo oko 180 milijuna eura. Zadnjim danom lipnja 2022. postat će slobodan igrač.

- PSG je klub koji mi je puno toga dao. Uvijek sam bio sretan, svaka od četiri godine u klubu je bila sretna. Odlazak sam najavio dovoljno rano da se klub ima vremena pripremiti. Ljudi govore da sam odbio šest ili sedam ponuda za produljenje, to nije istina, čim sam rekao da želim otići sve je bilo jasno. Bio sam pošten i to rekao dovoljno rano - rekao je Mbappé koji je očito ustrajan da je ovo njegova zadnja sezona u francuskoj prijestolnici.

U dresu Parižana Mbappé je osvojio tri naslova prvaka Francuske, tri Kupa, dva Liga kupa i tri Superkupa, no ne i Ligu prvaka...

Možda baš ove sezone osvoji 'klempavi pokal' i predomisli se oko odlaska. Nasser Al-Khelaifi već je nekoliko puta rekao kako neće dozvoliti da Mbappé besplatno ode iz kluba, no morat će nešto ubrzo smisliti ako ne želi da se upravo to dogodi.