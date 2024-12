PSG želi Martina Baturinu! Već na zimu bi ga mogli kupiti?!

Još kada je 2017. godine kao 14-godišnjak došao u Dinamo zajedno s braćom Rokom i Marinom, u nogometnim kuloarima se o Martinu Baturini pričalo samo u hvalospjevima. O bogomdanom talentu koji bi jednog dana mogao postati zvijezda Dinama.

Pokretanje videa... 00:29 Torcida vrijeđala Dinamo | Video: Tomislav Gabelić/24sata

Taj dječak danas je 21-godišnjak i jedan je od najboljih igrača 'modrih'. Nogometni virtuoz kojeg je užitak gledati i koji vidi ono što drugi na terenu ne vide. Svaki njegov potez je smislen, siguran je i zreo na lopti, kao da ima 200 utakmica u nogama. Kompletan igrač koji dugo nije osvanuo na Maksimiru. Mnogi ga vide kao nasljednika Luke Modrića u hrvatskoj reprezentaciji, pričao je o tome i sam kapetan. Dugačak je put do tog statusa, ali činjenica je da su tu sve potrebne predispozicije za jednu blistavu karijeru.

Zagreb: DInamo ostao bez pobjede nad Monacom | Foto: Marko Lukunic/PIXSELL

Dinamova desetka igrala je briljantno tijekom rujna i listopada pa za još nekoliko milijuna eura sebi povećala cijenu. Baturina je postao i član prvih 11 hrvatske reprezentacije, ali preveliki broj utakmica na početku sezone uzeo je danak. Dinamov kadar je sve tanji zbog ozljeda, a on je primoran igrati gotovo svaku utakmicu pa ga je to poprilično iscijedilo. Djeluje umorno i daleko od svoje prave razine, bio je i krivac kod pobjedonosnog gola Nike Sigura u derbiju, no bez obzira na nešto slabiji period, za njim interesa ne manjka.

Split: UEFA Liga nacija, utakmica između Hrvatske i Portugala | Foto: Luka Stanzl/PIXSELL

Htjela ga je ljetos Fiorentina koja je nudila 18 milijuna eura, što su na Maksimiru glatko odbili. Navodno postoji interes Manchester Uniteda, a kako piše Germanijak, na listu pozamašnog broja velikana pridružio se i PSG. Francuski prvak više nema zvijezda kao što su bili Leo Messi, Neymar i Kylian Mbappé, oslonili su se na mlade i potentne igrače pred kojima je velika budućnost, a svoju već poprilično talentiranu eskadrilu budućih zvijezda žele oplemeniti hrvatskim dijamantom.

Navodno su klubovi već uspostavili kontakt, Parižani bi ga htjeli kupiti već na zimu, ali 'modri' nisu skloni toj opciji. Žele ga zadržati barem do ljeta, no postoji i mogućnost da ga PSG kupi u zimskom prijelaznom roku i ostavi na Maksimiru do kraja sezone. Spominje se cifra od 25 milijuna eura, što bi definitivno zadovoljilo čelnike hrvatskog prvaka. Time bi postao četvrti najveći izlazni transfer u povijesti kluba. Marko Pjaca je za 29,4 milijuna eura otišao u Juventus, od Leipziga su dobili 34,2 milijuna eura za Danija Olma, dok su na Jošku Gvardiolu najviše zaradili, čak 36,8 milijuna eura.

Zagreb: DInamo ostao bez pobjede nad Monacom | Foto: Luka Stanzl/PIXSELL

Francuski klub bio bi ogroman korak u njegovoj karijeri, vjerojatno bi i godišnja plaća bila obilata, ali pitanje je li već sada trenutak za takvu stepenicu. Tek mu je 21 godina, ima ogroman potencijal i još se mora razvijati pa je pitanje bi li PSG bio idealna sredina u ovome trenutku. Tamo se oscilacije ne praštaju, a preveliki je broj igrača koji se bore za prvi sastav. Pitanje je kako bi se on snašao u takvim okolnostima nakon što mu je u Dinamu dosta toga bilo podređeno.

Kako god, ovo je daleko od realizacije, ali sama pomisao da se njegovo ime nalazi u bilježnici sportskog direktora PSG-a itekako godi i Martinu samo može biti motivacija više da se što prije vrati u formu.