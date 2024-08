Publika na US Openu izviždala Sinnera, oglasio se Medvjedev: Zamislite samo pad na kokain

Jannik Sinner nastupio je na US Openu i, uz manje probleme, pobijedio Mackenzieja McDonalda (2-6, 6-2, 6-1, 6-2). Međutim, prvi tenisač svijeta nije naišao na dobar prijem publike zbog dopinškog skandala koji je izbio u javnost prije samog turnira. Naime, Talijan je početkom godine dvaput pao na testu za nedozvoljene supstance na turniru u Indian Wellsu, ali stvar je zataškana i tenisač je prošao "lišo" bez kazne i suspenzije.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa... 00:36 Jannik Sinner pomeo Đokovića u polufinalu Australian Opena | Video: 24sata/REUTERS

Dio navijača ga je dočekao s glasnim zvižducima u New Yorku, posebno nakon posljednjeg gema koji mu je donio pobjedu. Situacija za Sinnera postala je lošija i na privatnom planu, jer ga je nakon doping skandala "nogirala" djevojka Anna Kalinskaja.

Mediji su o Sinneru razgovarali i na konferenciji za novinare nakon meča Danila Medvjedeva i Dušana Lajovića. Peti tenisač svijeta pobijedio je Srbina (6:3, 3:6, 6:3, 6:1), a zatim su ga novinari pitali za mišljenje o Sinnerovom slučaju.

- Samo on zna što se točno dogodilo, a ja se nadam da će pravila biti jednaka za sve igrače, da svatko može braniti svoja prava jer su pravila ponekad nejasna - rekao je Medvjedev.

- Doping slučajevi me pomalo plaše. On je znao što se dogodilo pa se uspio obraniti. Zamislite tenisača iz prvih 100 na svijetu koji dobije e-mail u kojem mu kažu da su pronašli kokain u njegovoj krvi. Onda dođeš kod njih i kažeš: 'Nikad nisam ništa uradio u životu, ne znam kako je to dospjelo tamo.' Kad ne znaš, možeš biti suspendiran. To je nezgodan dio, ali takva su doping pravila. Kao što sam rekao, samo se nadam da će pravila biti ista za sve igrače - dodao je.

Najveće iznenađenje priredio je Thanasi Kokkinakis (28). Australski tenisač izbacio je s turnira Stefanosa Tsitsipasa, 11. igrača svijeta. Kokkinakis je pobijedio s 3:1 u setovima (7:6(5), 4:6, 6:3, 7:5) i tako ponovio ulazak u drugo kolo US Opena, što mu je najveći uspjeh na ovom turniru. Isto je postigao i 2019. godine.