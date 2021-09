Prvi reket svijeta Novak Đoković (34) izborio je plasman u drugo kolo US Opena nakon što je pobijedio danskog tenisača Holgera Runea (18) s 6-1, 6-7 (5)., 6-2, 6-1. Na konferenciji za novinare komentirao je publiku koja je simpatizirala Novakovog protivnika.

- Ovo je najglasniji stadion i najzabavniji u sportu. Uvijek želiš da publika bude uz tebe, ali to nije uvijek moguće. Fokusirao sam se na sebe, moram vidjeti kako je na terenu i da se držim toga - rekao je Đoković kojem su gledatelji pljeskali gotovo svaki puta kada bi pogriješio.

Publika u New Yorku nije mu bila naklonjena te su skandirali ime Holgera Runea.

- Iskreno, nisam to čuo. Mislio sam da su mi zviždali, ali ok, kako vi kažete. Ne znam, nije bila baš idealna atmosfera za mene, da vam iskreno kažem. Ali igrao sam u takvoj atmosferi i ranije, tako da znam kako da se borim s time - rekao je osvajač 18 Grand Slam turnira u pojedinačnoj konkurenciji - kazao je pa nastavio:

- Cijela teniska zajednica ima velika očekivanja i veliki je pritisak. Volio bih pobijediti i ispisati povijest. To je nešto što me inspirira. Trenutačno sam fokusiran na to da dam sve od sebe svakog dana. Znam da zvuči kao kliše, ali moram tako. Imam drugačiju rutinu od ostalih igrača i uvijek radim ono što mi je donosilo dobro u prošlosti. Imam formulu koja mi radi dobar posao već godinama. Ipak, to mi nije garancija.

Đoković se prisjetio svojih početaka te je ispričao razgovor s danskim tenisačem kojemu je poraz jako teško pao.

- Moji roditelji pokušali su izgraditi zdravu priču oko mene i da oko mene budu ljudi kojima je stalo, ljudi koji se razumiju u sport i imaju znanje u pripremi, oporavku, treningu i taktici. Mora se dosta toga poklopiti da biste napravili formulu za uspjeh. Mučio sam se s ozljedama i predajom u ranoj fazi karijere. Zato se mogu poistovjetiti da se poistovjetim s njim i znam kroz što prolazi. Proćaskali smo malo u svlačionici i bilo mu je teško. Bio je veoma tužan, teško je to shvatiti. Ja ga razumijem jer sam prošao kroz to. Rekao sam mu da je dobro izašao na kraj sa ovim. Mislio da sam da će odustati poslije trećeg seta. Ponosno je sve izdržao. Još je mlad, ima 18 godina, tek ćemo ga gledati - kazao je Đoković.