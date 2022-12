Pukla ljubav: Mamić i Barišić 22 su godine vodili Dinamo kao prst i nokat, sad ratuju za vlast

Bila je nedjelja. Nešto manje od dva mjeseca nakon što je ista ta skupština kluba vratila ime Dinamo. Ozračje je bilo negativno, iako je klub dominirao hrvatskom ligom i igrao u Ligi prvaka, navijači su bili nezadovoljni i stvorila se klima za promjene. Slično kao sada, većina je rezonirala "bolje bilo tko nego on". Samo što je " on" tada bio Zlatko Canjuga, a sada Zdravko Mamić.

Slavili su tada navijači što je došao kraj Canjugine ere, skupština je 9. travnja 2000. godine, nakon četiri sata vijećanja, s 22-15 izglasala Canjuginu smjenu. Dinamov je predsjednik postao Mirko Barišić. Ugledni poslovni 63-godišnjak, koji je u Dinamu, s kraćim prekidima, bio od '60-ih godina i bio je u klubu za vrijeme najvećeg uspjeha i osvajanja Kupa velesajamskih gradova 1967. S njim je došao i Zdravko Mamić.

Foto: GNK Dinamo

Foto: GNK Dinamo

Foto: GNK Dinamo

- U egzistencijalnom je smislu najteže razdoblje u klupskoj povijesti bila 2000. godina. Pamtim 1972. kad je političkim dekretom kompletno klupsko vodstvo, zajedno sa mnom, moralo odstupiti nakon turneje u Kanadi i SAD-u, pamtimo i ratno doba kad smo svi bili u problemu i kad je klub bio na rubu egzistencije pa se pritom čak i morao odreći vlasništva nad maksimirskim stadionom i predati ga Gradu Zagrebu. Ali 2000. godine doista nisam očekivao baš takvo stanje. Tada je veliku ulogu odigrala moja tvrtka Siemens, povukli smo i neke druge sponzore pa se sve nekako složilo. Ali, to je bilo najopasnije razdoblje za opstanak Dinama - kazao je Barišić prije dvije godine i naglasio:

- Dinamo sam uvijek doživljavao kao ljubav, ali i obavezu. Upravo to me nosilo. I rijetkost je da netko bude 20 godina na čelu kluba, a pritom nije zaposlenik. Dakle, bez plaće. Međutim, ja sam dosta realan, u današnjem globalnom sportu više ne egzistira takav romantičarski nogomet, to je danas sasvim nešto drugo. Ali, uspjeli smo se u kontinuitetu održati na europskoj sceni.

Najprije u sjeni, ali ne dugo, Mamić je ubrzo preuzeo sve konce. I napravio od Dinama ovo što imamo danas. Cijelo to vrijeme, 22 godine, Barišić i Mamić bili su jedinstveni kao prst i nokat. Branio je Barišić Mamićeva nedjela i kad je hrvatsko sudstvo dokazalo suprotno, u svakoj su odluci bili složni, u svakom javnom istupu puni hvale jedan za drugoga, jedino su se mijenjale njihove funkcije. Ne i uloga. Sve do pravomoćne presude i Mamićeva bijega u BiH.

Foto: Luka Stanzl/PIXSELL

Sada, nakon 22 godine, pukla je ljubav. Barišiću su već 83 godine, ali drži poziciju i procijenio je da će je lakše održati uz Krešimira Antolića. Dok Mamić (63) iz Međugorja riga vatru na Antolića, a Barišića je prozvao:

- Predsjednik Barišić je 22 godine bio predsjednik kluba, iako je posljednjih 17 godina bio u mirovini. Svojom skromnošću i čestitošću bio je moralna vertikala i snaga kluba. On i ja smo zajedno lansirali krilaticu "Dinamo je obitelj." Ne znam što se dogodilo s mojim drugim ocem i poručujem mu: Predsjedniče, niste zaslužili nakon toliko desetljeća da budete duboko u svojoj starosti uz čovjeka koji je destabilizator Dinama i koji će ga dovesti u nered i kaos iz kojeg mogu ispasti ozbiljni problemi za budućnost kluba. Molim vas, zastanite na trenutak, odvojite se od ljudi koji su vas izmanipulirali. To je Krešimir Antolić i nekoliko vaših suradnika u Izvršnom odboru, kojem ništa nije sveto osim vlastitog interesa. Nevjerojatno je, gospodine predsjedniče, da ste nakon toliko desetljeća vjernosti dozvolili da budete jedan od sedam ljudi koji ignoriraju odluku najvišeg tijela, a to je Skupština kluba. Svih vas sedam ste članovi tog tijela. Kako je moguće da vi kao članovi izvršnog odbora i skupštine kluba i kao predsjednik kluba ignorirate odluku najvišeg tijela skupštine i da zloupotrebljavate Dinamov ustav po kojem svi moraju djelovati?! Molim vas, predsjedniče, znam da vas vole i poštuju, nemojte sudjelovati u rušenju kluba. Budite što jeste, budite legalist. Vi ste inženjer Mirko Barišić, časni gospodin. Predsjedniče, budite na strani pravde i istine. Još nije kasno! Predsjedniče, izmanipulirali su vas, lagali su vam, nemojte štititi lopovluk, nepotizam i one koji rade u našem klubu. U najmanju ruku, povedite sedam ljudi koju su vas destabilizirali i otiđie mirno iz kluba.

