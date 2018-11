Pullen opet u Cedeviti, startat će protiv Zvezde u Beogradu...

Poznato i zvučno ime vratilo se u redove Cedevite. Riječ je o Jacobu Pullenu, dvadesetosmogodišnjem playmakeru koji je prošle sezone nosio dres turskog drugoligaša Alfon Belediye.

- Stvarno sam sretan što sam se vratio i jedva čekam zaigrati. Odradio sam nekoliko treninga, gledao momčad u pobjedi protiv Budućnosti VOLI i prije toga protiv Lokomotiv Kubana. Momčad je dobra, ima dosta mladih igrača. Moramo dokučiti kako krenuti pobjeđivati u ABA ligi. To je važno a ja sam sretan pomoći. U pristojnoj sam formi, spreman za igru. Naravno, moram uhvatiti natjecateljski ritam ali i to će brzo. Ovdje sam. Od prije par godina u Cedeviti sjećam se da sam se dobro zabavljao, da smo igrali puno sjajnih utakmica u velikim dvoranama i pobjeđivali. Sada, startam protiv Crvene zvezde u Beogradu! To je zabava - rekao je Pullen po dolasku u Cedevitu.

U svojoj prvoj epizodi u dresu Cedevite imao je prosjek od 13.5 koševa, 2.9 asistencija i 1.6 skokova u 24 utakmice Eurolige, dok je u ABA ligi prosječno imao 14.4 koševa, 3.2 asistencije i 1.4 skoka. Poslije Vitamina, igrao je još u Khimkiju, Philadelphia 76ersima, Delaware 87ersima, Mahram Tehranu i spomenutom turskom drugoligašu.

Prvu utakmicu pod novim trenerom Slavenom Rimcem igrat će već u subotu protiv Crvene zvezde.

- Treba vidjeti koliko je to daleko od prave sportske forme, od pravih utakmica, makar je na treninzima bio ok. Sigurno je da je kvalitetom i iskustvom kvalitetno pojačanje, onako kako je onda igrao za Cedevitu ABA ligu i iskreno se nadam da će to pokazati i na terenu - prokomentirao je novog igrača trener Cedevite.