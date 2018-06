Pun stadion Nijemaca zviždao Gündoganu zbog - Erdogana...

Njemački reprezentativac turskog podrijetla Ilkay Gündogan ponovno je bio na meti njemačkih navijača zbog nedavne izjave da je Recep Tayyip Erdogan njegov predsjednik.

Marco Reus has been replaced by Ilkay Gündogan and fans aren’t happy. Boos and whistles every time the ManCity player is on the ball. #GERKSA pic.twitter.com/UiM84i6loz