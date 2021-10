"Takvog igrača nikad prije ni poslije nismo imali. Bio je čudesan, neponovljiv."

Tako su navijači Portsmoutha govorili o Robertu Prosinečkom i godinama nakon što je otišao iz kluba. Upravo se legendarni Žuti u nedavnom intervjuu za portalnovosti.com dotaknuo Portsmoutha u kojem je tada stasao danas bivši napadač, popularni 'div' Engleske Peter Crouch.

Crouchev video na kojem priča kako je Prosinečki pušio u svlačionici dok su bili zajedno u klubu u zadnje vrijeme je vrlo popularan.

- Igrao sam samo jednu sezonu u Portsmouthu, ali bila je sjajna, čak su me proglasili omiljenim strancem što je ikad igrao u klubu. Rado se sjetim tog vremena. Možda bi ostao još, ali tata mi se tada razbolio i odlučio sam se vratiti, prvo u ljubljansku Olimpiju, a kasnije u NK Zagreb, di sam i završio karijeru. Peter je jedan simpatičan momak, tad je bio klinac. Dobar igrač, pogotovo za nekog tako visokog i tankog, zanimljiv lik. Priča čovjek da sam pušio i u svlačionici, a to je malo ipak pretjerao. Nisam se ja nikad skrivao da pušim, al' da sam na poluvremenu pušio to je malo nadodao. Al' nek bude simpatičan i priča - rekao je Prosinečki.

Svi se sjećamo videa u kojem je Robi zapalio nakon što je osvojio naslov europskog prvaka s Crvenom zvezdom. Refik Šabanadžović prisjetio se 'cigarete za cigaretom' kada je po Prosinečkog došao Real. A on kaže da mu ni piće nije bilo na odmet.

- Da, djeca mi taj video pokazuju (smijeh). Ma puše i danas skoro svi, al' skrivećki. Kako se veže sve to - ako te netko vidi da pušiš il' da piješ, odma misle da ne treniraš dobro, da ti nije stalo. To nije istina. Ja sam živio za nogomet. To što sam volio zapalit ili tu i tamo nešto popit, to nema veze s time koliko sam dao nogometu. U današnjem vrhunskom sportu to, kao, ne dolazi u obzir. Ronaldo je krajnost, čini mi se baš isprogramiran, pazi valjda svaku stvar koji stavi u usta. Zbog toga traje duže, ima manje povreda, dobro izgleda. Sve je podredio nogometu i super igra, ali ima nešto robotski u tome. Čak mi se čini da mu je i ljubav robotska. A nogometaš je isto čovjek i toga se dobro sjetit - objašnjava Robi.

Prosinečki se dotaknuo i današnjeg nogometa za kojeg smatra da nije kao nekad.

- I Messi i Ronaldo su talentirani, ne samo disciplinirani. Sigurno da zbog discipline duže traju, dominiraju kako nitko nikad nije. Više neće biti takvih igrača, koji će toliko dugo trajati na top razini. To su ekstremi, nije održivo. Imali smo drugog Ronalda koji je dominirao tri godine, i Ronaldinha također, i jednog Maradonu, to je puno realnije. Ja sam ipak romantičar i uvijek ću reći - daj mi radije Ronalda starog i daj mi Ronaldinha. Ljudi vole vidjeti potez, vole ljepotu, vole da ih iznenadiš. Počeo je biti robotski nogomet, svi su jako spremni fizički, ali dosta iskalkulirani, i onda izađu neki igrači koji pokažu nešto drugačije i vežemo se uz njih. Tu je ipak Messi drugačiji od Ronalda, ima te ljepote.